“Lamentablemente el doctor Cevallos no conoce mucho de lo que es salud pública y lo que es atención de primer nivel de salud”

Max Theme, ex decano del Colegio Médico de Loreto



Duras fueron las declaraciones del médico Max Theme, ex decano del colegio médico de Loreto, al referirse a la experiencia del posible nuevo ministro de salud, Hernando Cevallos, quien asumiría el cargo durante al menos una parte del gobierno del presidente Pedro Castillo.

Max Theme afirmó que la falta de experiencia en gestión pública podría jugarle una mala pasada al ex congresista Cevallos. Puesto a que podría optar por estrategias poco eficientes en la lucha contra la pandemia.

“Lamentablemente el doctor Cevallos no conoce mucho de lo que es salud pública y lo que es atención primaria de salud. Lo que podríamos esperar es que se dé nuevamente y equívocamente una estrategia hospitalaria y no del primer nivel de atención, que es la que está dando éxito en el mundial”. Declaró.

De acuerdo a Theme, esto quiere decir que una buena estrategia de salud pública debería ir orientada al fortalecimiento de los centros de salud y postas médicas, que son donde llegan mayormente los pacientes todavía en estado leve; y no en el nivel hospitalario, que es donde llegan los pacientes que ya presentan cuadros graves y moderados. En otras palabras, que los pacientes sean tratados antes de agravar su condición de salud.

Asimismo, el médico indicó que otras medidas que debería adoptar la nueva gestión del ejecutivo es implementar los cercos epidemiológicos y la búsqueda constante de casos positivos. Así como la continuidad de la vacunación masiva en todo el país, y no con prioridad a Lima como se evidenció en los últimos meses. (A. Padilla)