“Lamentable la decisión incongruente del fiscal supremo Pablo Sánchez Velarde”

En torno al caso denominado “Mercado Modelo de Iquitos”.

Expresó la congresista Yenni Vilcatoma, quien estuvo recorriendo la Expo Amazónica.

Como es de conocimiento público, el ministerio público de Loreto hace años había archivado (sobreseído) el caso del mercado modelo de Iquitos que involucraba al ex presidente regional de Loreto Robinson Rivadeneyra, al constructor Jorge Cabrera, ex funcionarios, ex consejeros regionales, entre otros. En dicho caso salieron del gobierno regional 5 millones de soles para el inicio del nuevo mercado modelo, pero ese dinero nunca se ejecutó en la mencionada obra. Se esfumó.

Sin embargo, frente a esa decisión de archivo, el mismo Fiscal de la Nación, en esa época Pablo Sánchez Velarde, revivió el caso mandando a la fiscalía penal de Loreto que se vuelva a investigar bien porque habría indicios razonables de algún ilícito. Luego de un prolongado trabajo de investigaciones, peritajes etc. en el marco del antiguo código procesal, la fiscalía pudo encontrar hechos que merituaban ser “desmenuzados” ante el poder judicial.

El caso llegó a la sala penal liquidadora, presidida el año pasado (2018) por el Dr. Carlos Amoretti. El 28 de diciembre 2018 la sala penal de liquidadora decidió condenar al ex presidente regional Robinson Rivadeneyra, enviándolo al penal de varones de Iquitos, donde se encuentra hasta ahora ya que sí tuvo el gesto resaltable de acudir a escuchar su sentencia. Otros cuatro que fueron condenados, aún andan con orden de captura a nivel nacional.

En ese interín legal, varios han apelado a la Corte Suprema quedando en espera de lo que ésta resuelva. Corte Suprema que ya debe tener conocimiento del Dictamen Fiscal 581-2019 donde el mismo fiscal supremo Pablo Sánchez Velarde, ahora opina en contradicción a su mandato de hace años; se declare Haber Nulidad de la sentencia que condenó a Robinson Rivadeneyra y otros. Con lo que el PJ Supremo quedaría expedito a tomar la última decisión judicial.

Sobre la incongruencia en la decisión del fiscal supremo Pablo Sánchez, en el caso Mercado Modelo de Iquitos, se pudo entrevistar a la congresista Yeni Vilcatoma.

“Son muy lamentables ese tipo de decisiones incongruentes en el tiempo de un fiscal supremo que primero ordenó que se investigue, que sí había indicios y que después de un largo proceso de investigación y condena en una sala penal liquidadora, pida nulidad. Llama la atención grandemente, por decir lo menos.

El poder judicial en la suprema debe profundizar bien en sus estudios antes de emitir su fallo ya que a Iquitos se le ha privado que tenga una infraestructura necesaria y vital para su desarrollo como es un mercado higiénico, apropiado. Todo por una decisión equivocada de un fiscal supremo.

Yo cada vez que vengo a esta región, a Iquitos, me indigno porque veo que los miles de millones de soles se habrían ido en corrupción. Veo las mismas calles abandonadas, las pistas llenas de huecos. Estoy en la Expo y no veo stands que represente grandemente a Loreto, más bien veo de Ucayali, Tarapoto, Huánuco. ¿Dónde han ido a parar los millonarios fondos transferidos para el desarrollo de Loreto?

Loreto sigue en extrema pobreza pese a tener miles de millones de soles de ingresos. Estoy en desacuerdo con ese dictamen del fiscal supremo que al parecer no lo ha visto bien, frente a un proceso que ha durado tanto tiempo, que ha demandado tanto esfuerzo al Estado para llegar a la verdad y ahora se tenga una decisión fiscal que puede dejarlo en la impunidad.

Por ello es que los delincuentes, los corruptos y ladrones, se ríen de la justicia en Loreto y otras partes del país. Todo lo que se ha tratado que se investigue en Loreto, lleva años y no pasa nada, los casos van fracasando en el tiempo”, opinó Vilcatoma, quien luego continuó opinando ante periodistas de Madre de Dios, que le preguntaban sobre el crimen organizado de la tala ilegal y la minería ilegal en ese departamento.

El caso referido del mercado modelo está en el Exp. 00614-2019-0-5001-Su-Pe-01. Con el recurso de nulidad 00207-2019. Número de proceso: 01644-2009. Número de origen 016644-2008.

La defensa del ex presidente del gobierno regional, señala ante la fiscalía suprema que el proceso de juzgamiento a cargo de la sala penal liquidadora, estuvo plagada de arbitrariedades y que la decisión en juicio oral era una mera formalidad porque ya se habían parcializado. Y que no hubo un control de acusación, entre otros argumentos simples que debe evaluar la Corte Suprema del país antes de emitir su fallo.