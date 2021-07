Ladrones se llevan televisores y computadoras

De un local comercial ubicado en la calle Atlántida



Cada día más la delincuencia Se incrementa en esta parte del país. La policía hace todo el esfuerzo denodado para combatir el hampa en Iquitos, pero muchas veces no es suficiente.

Los agentes del orden a pesar que capturan integrantes de bandas delincuenciales, ladrones y otras personas que cometen diferentes delitos, muchas veces son puestas en libertad por el Ministerio Público o no corte superior de justicia de Loreto. Pero los que la sociedad necesita hoy en día, es más seguridad.

A pesar de ello los delincuentes se las ingenia para sacar la vuelta a los agentes del orden.

Un caso del delito contra el patrimonio se registró el día de ayer en horas de la madrugada. Delincuentes ingresaron al local “Cultural Import”, ubicado en la calle Atlántida cuadra 10. Los sujetos desconocidos violentaron la puerta de vidrio y levantaron las puertas rollizas, para luego llevarse equipos de cómputo y televisores valorizados en más de 5000 soles.

Según algunos testigos y los propietarios de este negocio, no es la primera vez que los delincuentes roban en este local. En lo que va del año han ingresado hasta en cuatro oportunidades.

Por este sector, los pobladores denunciaron la presencia de cantidad de personas que se dedican al consumo de estupefacientes, las mismas, que tras drogarse salen a delinquir. Por esa razón los vecinos no descarta que serían personas de mal vivir que hayan ingresado a este negocio. (C. Ampuero)