Labores en la Corte de Justicia de Loreto vienen desarrollándose cumpliendo estrictamente con protocolos de bioseguridad

Aún con las restricciones en el ingreso del público en general, las labores en la atención de escritos, el desarrollo de audiencias y otras diligencias jurisdiccionales prosiguen de forma permanente en la Corte Superior de Justicia de Loreto; en donde jueces y servidores, con el soporte de medios tecnológicos, realizan su labor en pro del servicio de justicia.

Pese a la segunda ola del COVID-19, la administración de justicia busca mantenerse en pie por constituir un servicio esencial para la población; no obstante, garantizar su funcionamiento demanda la debida protección de la vida de jueces, y servidores jurisdiccionales, a quienes se les viene brindando los ambientes seguros y los implementos de bioseguridad para el desarrollo de sus actividades.

Por otro lado, la institución judicial está en constante observancia de la salud de su personal, reforzando continuamente los protocolos sanitarios, coadyuvando así a contrarrestar la propagación del COVID-19 no sólo entre los magistrados y trabajadores, sino también en los operadores de justicia y usuarios.

Asimismo, la Corte Superior hace un llamado a la familia judicial a mantener la unión y solidaridad frente a la actual coyuntura por la evolución de esta pandemia, así como a no bajar la guardia en el cumplimiento de las medidas sanitarias.

Igualmente, invoca a los abogados y justiciables a ser tolerantes respecto a los plazos establecidos en el curso de sus procesos judiciales, tomando en consideración de que si bien el Poder Judicial prosigue impartiendo su servicio, éste ya no se ejecuta con las condiciones de normalidad anteriores al estado de emergencia, el cual, como es de conocimiento, aún sigue vigente. (CSJ Loreto)