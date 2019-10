Labor de ODECMA llegó hasta Contamana y Sarayacu

En visita judicial, comisión contralora comprobó adecuado manejo del despacho de los órganos jurisdiccionales de sub sedes.

Juzgado de Sarayacu viene desarrollando actividades de sensibilización en acceso a la justicia. Casos de violación de menores son considerados principal problemática para los moradores.

Población de Contamana expresó preocupación por conflicto de tierras y problemas en el magisterio.

Al cierre del mes de septiembre, la Oficina Descentralizada de Control de la Magistratura Loreto realizó visitas judiciales a la provincia de Contamana y distrito de Sarayacu con el objetivo de generar el acercamiento de la población con la justicia, además de posibilitar la identificación de los principales problemas judiciales que afronta la población, los que no suelen ser judicializados por la falta de canalización de denuncias, y la limitada presencia de instituciones defensoras de los derechos de la ciudadanía.

Se identificó que el Juzgado Mixto y el Juzgado de Paz y en Adición de Investigación Preparatoria de Contamana precisan potenciar la sistematización de legajos, acción que ODECMA dispuso se realice de manera inmediata. Por otro lado, se instó a optimizar la tramitación de los expedientes a fin de evitar retrasos; además de mejorar la administración de los depósitos judiciales.

Otro aspecto que precisa ser atendido es la ampliación del local donde funcionan estos juzgados, pues son evidentes los reducidos espacios y el excesivo calor por el material utilizado en la división de los ambientes.

Por otra parte, en el Juzgado de Paz del distrito de Sarayacu, se observaron una serie de inconvenientes de naturaleza logística como son: necesidad de remodelar el local, falta de sillas, de impresoras, etc.; pero -a pesar de las limitaciones-, el órgano jurisdiccional viene desarrollando labores de justicia itinerante en los poblados aledaños, difundiendo temáticas de acceso a la justicia. Para ello, el Juez ha puesto a disposición una pequeña embarcación, la cual también permite la ejecución de notificaciones, habiendo logrado el incremento de la carga procesal por el traslado a poblados como Juancito, Tierra Balaca, entre otros.

Al final de la visita, jueces y colaboradores judiciales se comprometieron a superar las observaciones y trabajar con dedicación.

Diálogo con la población

En diálogo con la sociedad, en la Provincia de Contamana, el representante de la comunidad nativa ha demandado el cumplimiento del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo – OIT; además ha respaldado la gestión del Juez Mixto. Igualmente, expresó preocupación por las detenciones prolongadas de pobladores indígenas, así como por los procesos de estafa contra estos grupos étnicos.

Por su parte, el poblador Marcos Flores Armas refirió su preocupación por los litigios en posesión de tierras que derivan en usurpación; la pobladora María Arancibia denunció la existencia de pago para el otorgamiento de constancias de posesión; el poblador Gilberto Flores preguntó sobre los canales existentes para formular quejas contra jueces y fiscales; la ciudadana Jennifer Gonzáles argumentó la existencia de abuso de autoridad por la UGEL; el abogado Zamora Panaifo denunció la existencia de omisión y retardo de actos funcionales, así como el retraso en el pago de pensiones devengadas. El señor Fasabi Panduro refirió la existencia de un caso de violación contra un menor, demandado la participación del Ministerio Público; el Fiscal Rotondo fundamentó que se debe distinguir la buena y mala función pública; mientras que el representante de la Policía Nacional manifestó la dificultad para el traslado de menores infractores y procesados al penal de Iquitos.

Luego de haberse absuelto las preguntas de los participantes, se reconoció como positiva la existencia de una mesa de diálogo abierta para tratar temas judiciales que afectan a la población, expresando su compromiso para coordinar acciones a favor de la justicia.

Pese a la intensa lluvia en horas de la tarde, los profesores, autoridades y población participaron de la convocatoria de la ODECMA, expresando su preocupación por presuntos casos de violaciones, que no son denunciados, debido –según refieren- a los acuerdos económicos que llegan los padres de los menores agraviados con el agresor. También indicaron que es preocupante la existencia de plantaciones de marihuana en Orellana. El Director del Colegio señaló que los profesores están obligados a poner en práctica valores, haciéndoles un llamado para considerarse aliados estratégicos de la justicia.

Refirió, a su vez, que los menores tienen transporte gratuito de San Cristóbal a Sarayacu; la poca participación de los padres de familia en el proceso educativo. Igualmente, mencionó la existencia de embarazos de menores; y personal de salud consultó sobre qué hacer frente a los casos de violación detectados en el puesto de salud.

CSJ Loreto