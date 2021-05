“La verdadera encuesta será el 6 de junio, ahora hay todo un discurso de odio”

Mencionó el dirigente José Fachín, en torno a la reunión que sostuvieron con el candidato Pedro Castillo.



El conocido dirigente indígena expuso ante el candidato un resumen de las luchas en los últimos años de explotación petrolera. Exigiendo, además, que de llegar al poder impulse cambios reales para las comunidades nativas.

“Él es un hombre de campo, humilde, un maestro que ha vivido el embate y atropello del sistema de los gobiernos de turno y ahora habla de un cambio positivo, de fondo. Es necesario ver el tema de la Constitución donde un Estado garantice los derechos.

No un Estado que negocie los derechos como la salud, educación porque eso afecta a la población. La pandemia ha visibilizado que tenemos un sistema precario, más aún en las comunidades indígenas” expresa Fachín.

Sugirió que frente a eso se tienen que hacer algunos ajustes con participación de la sociedad civil organizada ya que los partidos políticos en los últimos 30 años han perdido credibilidad. “Los han convertido en una organización criminal para delinquir en el Perú” dice severamente.

“Ahora la diferencia es que se está proponiendo una asamblea constituyente desde los pueblos urbanos y rurales para la participación y complementar la posición del Estado a fin que cuide a su gente, a su pueblo.

Exigen un debate al candidato ¿pero de qué van a debatir si todos conocemos que hace 30 años todo es igual, más de lo mismo. Sobre la base de un cambio se ha firmado un pacto con ORPIO y Aidesep para qué de manera formal, estructural las demandas de los pueblos indígenas se conviertan en políticas.

La educación intercultural bilingüe sigue en manos de cooperación extrajera, con fondos mínimos. Cuando el gobierno, el Estado es quien debe asumir sus obligaciones, garantir esos derechos. Tenemos una región plural, diversa, multiétnica olvidada, marginada. Y en medio prima el racismo, el centralismo hace que a Loreto lo dejen de lado, visto solo para extraer sus recursos.

Se propone salud y el buen vivir, que se genere una economía alternativa, una que esté a favor de la gente, no como ahora que todo es negocio. Acá ven raro que en su propuesta se quiera mejorar el presupuesto de salud y educación; como ocurre en Europa. Dos pilares tan sagrados que no pueden dejarlos en manos de privados, el Estado debe asumir y dar un buen servicio.

También habló de propuestas universitarias para los jóvenes, todo joven debe tener derecho a una educación gratuita. Ellos están apoyando por lo que creo que la gran encuesta será la del 6 de junio, ahora hay todo un discurso de odio, de mentiras de los grandes grupos de poder, pero ahora ya no engañan al pueblo. Nosotros exigimos que se respeten nuestros derechos gane quien gane, que no los sigan avasallando” finalizó el dirigente. (LMHL).