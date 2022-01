Informó Fernando Chuje Ruiz, presidente de Feconat.



Ayer temprano se pudo dialogar con el conocido líder indígena, quien se mostró más que preocupado por los múltiples casos de ómicron que se vienen registrando en la cuenca del Tigre, sobre todo en la parte alta. Hizo un llamado a la dirección regional de salud, ya que en las postas no cuentan con los medicamentos necesarios.

“Estamos muy preocupados por la salud deteriorada de nuestros hermanos en la cuenca del Tigre. Esa gripe ómicron/covid está atacando muy fuerte a la población y no hay los medicamentos necesarios.

Por eso hago un llamado urgente a la dirección regional de salud a fin que tome nota y vea de inmediato la posibilidad de enviar brigadas antes que la población se levante en grande. En la cuenca del Tigre hay 45 comunidades indígenas, la parte alta es la más afectada.

Hay postas, pero están vacías, no hay medicina y eso nos preocupa. Pido nuevamente al director de salud para que vea este tema lo más pronto posible” dice Chuje Ruiz.

En cuanto al sector educación, igual detalló realidades que se viven en otras comunidades donde no llega Internet, por lo que piden ya una educación presencial.