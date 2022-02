Mencionó Lilia Díaz Moya, coordinadora regional de pueblos indígenas de la dirección de salud.



El día de ayer se reunió con autoridades de la dirección desconcentrada de cultura, así como representantes del ministerio de cultura de la capital y de organizaciones indígenas.

“Estamos evaluando el tema de la negativa a la vacunación indígena. Tenemos deficiencias en Datem del Marañón y otras zonas. Solo se ha vacunado al 40% y ese es un porcentaje bajo en los pueblos originarios.

Hay contratiempos ya que Loreto no es una región pequeña sino amplia. La lejanía no nos permite llegar con facilidad, pero las brigadas están trabajando en ello.

El flujo de los ríos ahora que sigue bajo, la negación de los comuneros frente a la vacuna covid, hacia las vacunas en general por la cosmovisión que tienen.

Otra negación sale desde la religión evangélica, israelitas etc. Pero estamos reforzando a través de la dirección de salud y cultura para mejorar las estrategias” comentó Lilia.

¿Y por qué no refuerzan los enlaces, les pagan más?

-Pero se les paga un monto aceptable a los monitores que viven en cada zona para que socialicen el tema de las vacunas. Cobran 3,200 soles y ellos viven allá. El MINSA los contrató solo para diciembre, esperamos que este año ya empiezan a hacerlo depende del ministerio.