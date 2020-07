Jorge Mori, jefe DIGESU del Minedu, respecto a la denegatoria de licenciamiento a la UCP.

Tienen hasta 5 años para cerrar… los grados y títulos de estos jóvenes van a tener valor, van a ser reconocidos por la SUNEDU”.

Advirtió que la SUNEDU ha aprobado nuevos criterios aún más exigentes que los anteriores, para el licenciamiento.

La noticia llegó antes de la medianoche del martes 07 de julio de 2020 y generó consternación general en Iquitos la denegación de licenciamiento de la SUNEDU a la Universidad Científica del Perú (UCP), aunque algunos dicen que se venía venir, la sensación era que les otorgarían la autorización de seguir funcionando.

Sobre este delicado tema conversamos con jefe de la Dirección General de Educación Superior Universitaria (DIGESU) del Ministerio de Educación, Jorge Mori, quien señaló, “evidentemente respaldamos la excelente labor que viene realizando la SUNEDU”.

El licenciamiento es un proceso técnico y transparente y se puede ver los indicadores en la página web de SUNEDU, que en este caso no han cumplido, dijo. Recordó que las condiciones básicas de calidad no es sinónimo de excelente, lo básico es lo mínimo indispensable para que una universidad pueda funcionar.

“Creo que lo importante es que los padres de familia sepan las consecuencias de esta denegatoria. La universidad no cierra, inicia un proceso de cese de actividades y tiene hasta 5 años para cerrar, ellos tienen que determinar cuánto tiempo van a poder seguir; los grados y títulos de estos jóvenes van a tener valor, van a ser reconocidos por la SUNEDU”.

Precisó que “Son las autoridades de la universidad UCP las que tienen que definir cuál es el trato que van a seguir brindando a la educación, de tal forma que la mayor cantidad de estudiantes de la universidad puedan continuar sus estudios ahí”.

Explicó que esa es la prerrogativa que da la SUNEDU con la denegatoria, no es un cierre inmediato. “Esto se ha aprobado para no perjudicar a los estudiantes, pero lo que sí se suspende de inmediato son los exámenes de admisión. Los estudiantes van a poder continuar sus estudios en esta universidad durante un período máximo de 5 años. Siempre velando por el interés superior del estudiante”.

Agregó, que “es muy importante que las autoridades de la universidad sean responsables, en el sentido que tienen que velar por la continuidad del servicio educativo de sus estudiantes, la Sunedu ha establecido un plazo de hasta de 5 años para que puedan seguir brindando el servicio educativo”.

El proceso de cese de actividades puede ser de 1, 2, 3 hasta un plazo máximo de 5 años, depende de lo que decidan las autoridades de la universidad y lo presenten en un plan, expresó el funcionario de la DIGESU del Minedu.

Acotó que los estudiantes que deseen trasladarse tienen que recibir el apoyo de las autoridades para la suscripción de convenios y el Ministerio de Educación está poniendo a disposición de los estudiantes una beca que financia todos los costos del traslado para los estudiantes de bajos recursos económicos.

La segunda convocatoria para la beca traslado ya ha sido lanzada y las bases se encuentran en www.pronabec.com.pe, beca que financia los estudios completos y los costos que conllevan el traslado a una universidad licenciada, para estudiantes que no cuentan con dinero para trasladarse. Cubre matrícula, costos de transporte, la manutención del estudiante. “Es un instrumento que el Minedu ha puesto a disposición de los jóvenes, para que no se vean perjudicados”, acotó.

Indicó que “el propósito de la reforma es garantizar el derecho de los estudiantes a recibir una educación de calidad, el licenciamiento, las condiciones básicas de calidad no es sinónimo de excelencia, es lo mínimo indispensable para que un joven no sea engañado, no sea estafado con educación de mala calidad”.

RECONSIDERACIÓN DE UCP ANTE SUNEDU

En relación a que sí existe la posibilidad de presentar una reconsideración ante la SUNEDU, señaló que sí, “pero esta reconsideración también tiene que basarse en cambios objetivos y materiales en función de la realidad que se tiene en el informe técnico de licenciamiento, tendrían que cambiar rápidamente los indicadores que han incumplido”.

La universidad (UCP) una vez que culmine su proceso de cese de actividades, “puede volver a presentarse al proceso de licenciamiento nuevamente, pero sí es importante señalar que la SUNEDU ha aprobado nuevos criterios aún más exigentes que los anteriores”, advirtió.

“Esta es una universidad privada, finalmente son las autoridades las responsables de la misma, queda pedir mucha responsabilidad frente a esta situación. Les puedo decir a los padres que lamentamos que las universidades denegadas no hayan cumplido con las condiciones mínimas de calidad, pero que el Estado va tomar todas las medidas necesarias para que sus hijos no se vean perjudicados en este contexto y puedan culminar sus estudios”.

Finalmente, cabe señalar que DIGESU es un órgano del MINEDU que asume formalmente la gestión de la educación superior universitaria, adoptando algunas de las funciones de la extinta Asociación Nacional de Rectores (ANR). (Diana López M.)