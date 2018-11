Expresó el docente principal Julio César Olórtegui, en el marco de la huelga nacional indefinida.

Tal como lo habían anunciado en la vigilia de la Plaza 28 de Julio, los docentes de la UNAP poco a poco iban llegando hasta el frontis del Crisap para luego movilizarse por las calles de Iquitos. Unos 500 docentes entre nombrados y contratados existen en la UNAP.

Se pudo dialogar con el profesor Julio César Olórtegui, docente principal de la universidad en la facultad de filosofía y psicología.

“Los docentes estamos en busca de nuestras reivindicaciones. En busca de nuestra homologación, el pago por 25 y 30 años, por sepelio. Y exigiendo que los contratos sean por un año y no como ahora que los hacen por algunos meses. Así como otros beneficios que nos han quitado con la nueva Ley universitaria.

Lo único que exigimos al gobierno es que cumplan con la actual Ley universitaria y el art. 96 en el caso de la homologación. El primer tramo fue en el 2011, luego no se cumplió con la ley. Salió la nueva Ley y se pensó que iban a cumplir, pero lamentable que no fue así. Y es más lamentable aún que en un llamado estado de derecho no se cumpla con la Ley. El gobierno dice que estamos obligados a cumplir con la ley, pero ellos no cumplen”, opinó el docente principal.

¿Y se conseguirá el Licenciamiento? A fines de diciembre termina el plazo…

-Parece que el 10 de diciembre llega una comisión de Sunedu. La UNAP quiere el licenciamiento, pero no se deja licenciar porque hay problemas que son de difícil solución como infraestructura. Sin dinero no se puede licenciar. Los docentes, trabajadores, autoridades tratan de hacer que se cumpla con el licenciamiento, pero sin dinero es casi imposible.

Hay observaciones que se han levantado, esperemos que esas observaciones sean tratadas nuevamente por Sunedu y podamos contar con el licenciamiento. Somos la universidad emblemática de la Amazonía, con los años que tenemos de fundada, creo que tenemos ese derecho. Lo que tenga que subsanarse que se subsane, pero el otro también debe comprender que hay cosas que no están a nuestro alcance por falta de dinero.