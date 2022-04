Expresó el consejero regional Francisco López Robles.

Como es de conocimiento público, ayer se reportó un incendio en la infraestructura de la Unidad de Gestión Educativa de Alto Amazonas, por lo que se entrevistó al consejero a fin de conocer un poco más el fondo de ese siniestro.

“El incendio fue en la madrugada y debe ser investigado a profundidad por las entidades competentes. La Ugel de Yurimaguas es una de las más cuestionadas y justamente el siniestro se registró en el almacén donde se guardan muchos bienes y documentos referentes a compras y ventas.

Había bienes como mascarillas, cascos, libros etc. Todo se ha quemado. En caso haya sido algo fortuito, mi solidaridad, pero en realidad a mí me parece bastante sospechoso ese incendio. La fiscalía debe iniciar las investigaciones del caso.

La Ugel estaba siendo cuestionada por contrataciones de servicios y adquisiciones de materiales educativos, para que justamente se queme por la parte del almacén.

Ahora si se quiere entrar a fiscalizar algo ahí, ya no hay nada. Se habían comprado 10 mil libros, al fiscalizar seguro dirán que no pueden dar nada, porque todo se ha quemado. Eso amerita una investigación, para mí todo esto es muy dudoso” opinó el consejero.

De otro lado, en el marco de la primera sesión ordinaria del consejo regional, dijo que el director de OPIPP Víctor Soto, en la próxima sesión debe asistir a rendir cuentas “sí o sí”.

Rendir cuentas sobre consultorías millonarias que habrían hecho desde ese organismo, cuando éstas ya se habían visto en acciones anteriores, como arbitrajes e investigaciones en torno al alcantarillado de Iquitos.

Sin embargo, en las consultorías de OPIPP por lo antes trabajado, se habrían despilfarrado algo de 9 millones de soles. El tema viene tornándose “color de hormiga”.