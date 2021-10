Mencionaron docentes que ayer en la noche tomaron local donde viene funcionando la UGEL-DM.

Maestro Wilbor Torres Díaz, con 30 años de servicio en el sector.



Antes de tomar la radical medida el gremio magisterial se reunió en el local del Sute/DM. Reunión a la que asistió buena cantidad de maestros que están cansados de ver cómo a cada rato cambian a los directores de Ugel y no solo eso, cada director llega a la provincia con sus funcionarios de confianza, que no conocen la realidad y encima; varias veces se van cometiendo latrocinio.

Se habla que la toma de ayer es el inicio de una lucha fuerte que se viene en esta zona. A la Ugel se estarían uniendo los miembros de a Ugel/Intercultural bilingüe.

El maestro Wilbor Torres Díaz, con 30 años de servicio en el sector, dio su versión de la medida. “Estamos rechazando las arbitrariedades que está haciendo la directora de la dirección regional de educación Linda Angulo. Cambios repentinos varias veces, en otras ugeles no pasa esto. La DREL está acostumbrada a enviarnos a directores desde Iquitos, vienen a desempeñar el cargo sin conocer nuestra realidad.

Queremos un director con autonomía y que conozca nuestra realidad mestiza e indígena. Acá llegan los directores con su gente de confianza y al final hacen destrozos económicos, perjuicios grandes que son denunciados y nunca sancionan a los responsables. Acá se han dado robos millonarios en la Ugel como el denominado: “los malditos del Marañón” y por pandemia, todos están libres” expresó el presidente el comité de lucha.

En la misma toma, a la que hoy en la mañana llegarían muchos más maestros mestizos e indígenas; también estuvo el docente Ediberto Zapata, miembro del frente de defensa.

“Hace 2 meses fuimos a Iquitos y allá nos comunicamos con el presidente de la junta de fiscales Niño de Guzmán. Para nosotros fue muy lamentable sus respuestas. Cuando quejamos a la fiscalía por la demora en los escandalosos casos de robos en Ugel; él respondió que tenía que pedir autorización a Lima para que se pronuncie al respecto y sobre investigar a los fiscales.

Igual está el caso del desagüe en esta provincia, no está óptimo y gastan en veredas sobre mala base. Eso por citar dos casos, pero hay un montón de irregulridades que tienen en atraso a la provincia. Acá en Datem, nos sentimos impotentes ya que hay autoridades que tienen en sus manos el poder actuar y no lo hacen.

Esto es solo el inicio de la lucha en Datem del Marañón. Vendrán otras medidas radicales para que nos escuchen frente a tanto abuso y abandono. Acá no ha llegado ninguna planta de oxígeno. El gobernador da un cuento y dice que será para el nuevo hospital, eso ya es otra cosa. Nos están engañando.

Para nadie es novedad que los cambios ahora se vienen para hacer caja chica. Sectores educación y salud son los más apetecibles para hacer caja para las nuevas elecciones donde ellos ponen a sus candidatos. Ya estamos hartos de eso. Basta ya de creer que la ugel es un centro de experimentos de directores” remarcó el docente.