Mencionó Jennifer Montoya, sub gerente regional de programas sociales.

Estuvo presente en el evento macro regional oriente sobre la trata de personas, desarrollado ayer en el gobierno regional.



“La limitante en el trabajo siempre será el presupuesto, sin embargo, se han logrado avances importantes. Se cuenta con un observatorio sobre trabajo forzoso, apoyado desde el gobierno regional con intervención de los operadores de justicia. Se fortalecen capacidades a distintos niveles, no solo a funcionarios públicos, sino a operadores de justicia etc.

Hay muchas cosas por realizar, hemos contado con la participación del comandante general de la policía, mañana el evento continúa ya que es un tema importante y de mucha vulnerabilidad en Loreto. La realidad de Loreto es difícil, ahora más complicado por el tema de migración, Colombia, Ecuador, Venezuela.

Están recrudeciendo algunos temas sociales, minería ilegal, explotación forestal ilegal, ahí se viene alternando el tema de las víctimas por trata. Son las personas que están vulnerables, no tienen recursos, alternativas y se ven expuestas.

Lo que también es real, es que ahora hay más personas decididas a hacer las denuncias. Falta fortalecer en cómo hacer una denuncia de manera adecuada, nosotros brindar la garantía para no poner en riesgo al que denuncia. Hay varias víctimas de trata que han sido rescatadas y eso es muy importante” refirió la funcionaria.