En diciembre próximo se llevará a cabo la décima sexta edición de Miss Amazonas en Iquitos, certamen que realza la belleza de la mujer transgénero y de mayor relevancia en América Latina. Al éxito de Daniela Vega, actriz transgénero chilena de “Una Mujer Fantástica” ganadora del Oscar a Mejor Película Extranjera 2018 y de la española Ángela Ponce, primera mujer transgénero candidata al Miss Universo 2018, sumamos la historia de Kolin Torres, Miss Amazonas 2017 quien habla de su transición, de cómo disfrutó su triunfo y hasta de su visión sobre Dios.

1. Buenas tardes Kolin, cuéntanos cómo así decidiste participar en Miss Amazonas?

R: Bueno en verdad yo antes del concurso ya llevaba un proceso de transición en mi persona y es cuando quise participar en varios concursos. Miss Amazonas fue mi primer concurso. Un grupo de amigas y mi madre me motivaron, entonces me atreví de la nada, me lancé y me fue todo bien. Yo no estuve en la Academia de la Belleza porque no podía por razones de trabajo, quise concursar y me presenté al casting. Entonces me esmeré en mi producción como todos saben, me atreví como toda chica trans.

2. Fue muy difícil el proceso de transición, recibiste apoyo?

R: Sí recibí apoyo de algunos amigos, algo de la familia pero la sociedad siempre es y será difícil.

3. Consideras que estamos educándonos en el tema?

R: Sí, digamos que sí, pero a veces hay un círculo no muy amoroso con nosotras.

4. Cual fue tu estrategia para que no te afecte tanto?

R: Ser sobre todo una persona con mucha fuerza.

5. Tuviste alguna inspiración?

R: Sí, vi muchos videos de chicas trans que salen a la vida, a luchar por lo que quieren ser, ya sean profesionales de éxito o reinas de belleza. Ellas logran sus objetivos y yo también quería eso.

6. Y ha valido la pena?

R: Sí, claro que sí, sobre todo porque le he callado la boca a muchas personas que querían con mi sonrisa, sobre todo a aquellos que hablaban mal de mí.

7. Es que para ver el arco iris hay que soportar las tormentas…

R: Así es, exacto.

8. Qué le aconsejarías a las chicas que están participando en el Miss Amazonas?

R: Que cada quien debe esmerarse por ser lo que quiere, tienen que luchar, producirse, cuidarse y alcanzar sus metas. No es fácil, pero es posible.

9. Qué has logrado luego de obtener la corona de Miss Amazonas?

R: Ahora he aprendido sobre los derechos trans y todo lo que concierne a nuestra comunidad. Estoy empoderada. Todo es posible.

10. Para ti que significa Dios?

R: Mira, si vemos a muchas personas católicas nos hacen de lado, pero al final el que decide es Dios. Esa es mi visión de Dios.

11. Qué opinas del éxito de Daniela Vega y de Ángela Ponce?

R: Saludo el éxito de ambas y creo que son un ejemplo para todas nosotras. Están abriendo un camino muy importante.