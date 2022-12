Opinó el abogado Juan Carlos Ruiz, del Instituto de Defensa Legal.

Agregó que actualmente lo que la gente quiere, es que se vayan todos y que se convoque a nuevas elecciones generales. Se le preguntó sobre la drástica medida de Pedro Castillo, de disolver el congreso, lo que incluso le ha valido una detención.

“Fue una absoluta improvisación. Cada vez queda más claro que no tenían los votos para vacarlo. Las denuncias graves que se estaban conociendo últimamente, apresuraron los hechos. Quisieron encubrir esas investigaciones que pesan sobre Castillo y su entorno. Creo que estaban asustados, preocupados, que hay un núcleo duro que es el que lo precipita.

A Dina Boluarte, le corresponde acabar el actual mandato presidencial. No estábamos ante un supuesto para cerrar el Congreso y cuando éste se ejerce por fuerza, se vuelve de facto. Yo pienso que los congresistas también son golpistas, pero, aun así, eso no legitima el golpe. Fue un acto dictatorial.

El golpe se acabó cuando se pronunciaron las fuerzas armadas y la policía nacional. Yo vi que la situación la definían dos acciones, o eran las fuerzas armadas y la policía o la calle. Pero qué pasa, que la calle está cansada, peleando por sobrevivir. Las fuerzas armadas cerraron filas en defensa de la democracia.

La gente quiere que se vayan todos. La tragedia de este país, es que se lo hemos entregado a los otros golpistas de al frente, porque los congresistas también son golpistas. Por eso la gente pide nuevas elecciones, pensé que Dina lo haría, pero no lo hizo” declaró Juan Carlos.

El reconocido abogado de IDL, estará presente en el diálogo con el Relator de las Naciones Unidas, quien escuchará testimonios sobre el tema de la falta de agua potable en esta región.

“Pedro Arrojo, tiene el mandato de ver el tema de agua y saneamiento. Escuchará los testimonios y al final emitirá un informe y así se podrá visibilizar esta situación. Loreto como región tiene un 44% de falta de agua potable y eso se dará a conocer” mencionó.