Señaló el Ing. Max Chávez, agregando que las otras posibilidades expuestas ante el ministro de energía y minas, no serían la solución integral.

Porque ahora se supone que en Iquitos da el servicio la empresa Electro Oriente y la brasileña GenRent, pero los ciudadanos no cuentan con el servicio sostenido de energía los 365 días del año. Hace unos días estuvo en Iquitos el ministro de energía y minasl Francisco Ísmodes, para escuchar las posibilidades alternas de una energía sostenida; sin embargo, aún no hay nada concreto.

El Ing. Max Chávez, estuvo presente en el evento donde participó el ministro. Nos habla sobre el acuerdo final al que llegaron.

“Al concluir el evento se quedó en la conformación de una comisión técnica integrada por el gobierno regional, Electro Oriente, el ministerio de energía y minas; para en Iquitos priorizar en tiempo breve cuál sería la mejor propuesta que pueda modificar la matriz energética.

En concreto queremos priorizar la línea de interconexión de Iquitos, han venido y presentado otras posibilidades como paneles solares, pero no lo vemos claro. Las energías renovables tienen buen potencial acá, pero por otra parte tenemos la energía solar. Con estos temas del momento no se puede solucionar el problema existente en Iquitos.

Iquitos tiene que solucionar el tema con la interconexión eléctrica, porque las otras posibilidades como las actuales siguen contaminando el medio ambiente. El ministerio de energía y minas va a organizar la reunión. El secretario ha quedado en enviar las cartas de invitación para ese debate, lo antes posible”, dio a conocer Chávez.