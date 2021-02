“La salud mental también es una prioridad”

Indicó el Psicólogo Carlos Paz Cabezas



Debido a las continuas malas noticias sobre la pandemia del coronavirus, muchas personas han presentado cuadros de ansiedad y estrés que termina perjudicando la salud emocional y psicológica de muchos de ellos, por eso, el psicólogo Carlos Paz Cabezas sostiene que trabajar la salud mental en tiempos de pandemia es indispensable.

El Psicólogo precisó cuan dañino puede resultar para algunas personas el no trabajar su salud mental en tiempos en los cuales hay demasiada abundancia de noticias negativas, como el incremento de infectados con covid-19, el fallecimiento de seres queridos o las interminables cuarentenas interpuestas por nuestras autoridades.

Paz afirmó que si bien la difusión de información con datos alarmantes puede servir como medida de concientización para las personas que no respetan las disposiciones ni recomendaciones del Estado, a algunas personas se recomienda no consumir este tipo de información por el daño mental que les ocasiona.

De igual manera, señaló que se deben aprovechar al máximo los espacios libres para orientarlos en refuerzos positivos, tales como la lectura y el ejercicio. Por otro lado, afirmó que en lo que respecta a las personas que han perdido seres queridos, no deben reprimir las emociones y recomienda buscar ayuda profesional para poder sobrellevar el duelo. (R. Graicht)