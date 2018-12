*Señaló el presidente de la mencionada sala, Mag. Aldo Atarama.

*Agregando que, de haberlas tenido, habrían tenido que absolver al sospechoso.

Al magistrado se le pudo entrevistar una vez concluida la lectura de sentencia donde determinaban 18 años de prisión efectiva para el ex policía que asesinó a su esposa hace 7 años en la zona del “Triunfo”. Se le preguntó sobre la apelación en la modalidad de recurso de nulidad que interpuso el abogado del sentenciado.

“A la sala le corresponde conceder los derechos a todas las partes. Se ha emitido una sentencia en la que hemos hecho un razonamiento de las imputaciones encontradas en el expediente. Hemos evaluado en el principio de imparcialidad, de autonomía y de hacer justicia, en base a ello hemos emitido esta sentencia.

El abogado del sentenciado ha considerado que la sentencia tiene que ser revisada por la corte suprema y creemos que tiene todo el derecho. Lo que tiene que hacer es elevar el expediente a la suprema para que lo reevalúen. Nosotros hicimos una evaluación del expediente y la corte suprema puede ratificar confirmando o podría mandar que se tomen otras acciones legales.

Los medios probatorios son lo que hemos recogido y los hemos puesto en la sentencia. Nos hemos convencido de la responsabilidad del inculpado y así lo hemos colocado. No hay ni siquiera la posibilidad de tener dudas, porque si las habría habido, lo habríamos tenido que absolver.

Él tampoco se presentó a la lectura de sentencia porque sabía que había muchos indicios que lo llevarían a esta condena. Es su derecho el no asistir, pero la administración de justicia se debe cumplir y ejercer para todos los ciudadanos, sea quien sea”, mencionó Atarama Lonzoy.

Por su parte, la madre de la occisa y su hermano, indicaron que había sido un juicio justo y una justa sentencia.

“Ha sido un juicio justo, la sentencia se ha dado de acuerdo a todas las pruebas que se han puesto en la mesa y la evaluación hecha por los jueces. El abogado del imputado ha apelado, pero eso es para alargar el tiempo. La sentencia está sujeta a ley”, dijeron los familiares de Vicky Macuyama Pezo.

Finalmente, el fiscal penal Dr. Julio Arriarán, quien ha seguido cada una de las muchas audiencias, terminó felicitando a la sala penal liquidadora. “Nos alegramos con esta sentencia. Después de mucho tiempo (7 años) se ha logrado que se haga justicia. La madre de la hija asesinada por su propio esposo, ahora podrá tener tranquilidad en este mundo”, sostuvo Arriarán.