“La próxima gestión de la Unap está obligada a invertir en todo lo que es investigación científica”

Hace mucho que el Centro de Investigaciones de Recursos Naturales de la Unap (CIRNA), viene haciendo grandes esfuerzos para contar con equipos sofisticados que les ayude en una serie de investigaciones científicas. Sin embargo, muchas veces a esos equipos no se les da el mantenimiento adecuado por falta de presupuesto, por lo que corren el riesgo de un deterioro insalvable.

El CIRNA cuenta con un laboratorio de control de calidad de alimentos, otra área de biotecnología. El centro donde están los congeladores criogénicos (donde guardan las vacunas Pfizer del sector salud). Un laboratorio de biología molecular y fito-química. Otro ambiente donde se hace la investigación de los suelos de la Amazonía y ambientes administrativos.

Ayer este medio de comunicación pudo llegar hasta el CIRNA para ver las actuales condiciones en que la universidad de la Amazonía desarrolla sus investigaciones científicas. Los ambientes están ubicados en el Psje. San Lorenzo, cuya entrada está en pésimas condiciones, bien podrían mejorarla y darle más presencia al centro de investigaciones.

Ahí pudimos hablar con el Ing. Alenger Alva Arévalo, actualmente Vicerrector del centro de investigaciones de recursos naturales de la universidad.

“Con la nueva Ley Universitaria ahora se tiene que dar mayor peso a todo lo que es investigación científica. Manda que la universidad debe convertirse en un centro de investigación, antes la ley decía que era prioridad la profesionalización, había menos peso hacia la investigación. En estos momentos la ley obliga a tener gestores de investigación.

El nuevo estatuto de la universidad empieza a tener más peso en investigación, ya no es solo un centro de investigación. Ahora son varios centros o instituciones de investigaciones y para ser eso el vicerrectorado debe convertirse en un ente que apoya la investigación, un ente gestor y rector de la investigación.

También se está viendo cómo la universidad comienza a darle mayor peso, sobre todo en el presupuesto para investigación. Actualmente se trabaja con presupuesto corto, nimio. Con el presupuesto actual es difícil lograr que la parte investigada sea publicada en revistas científicas de gran nivel” puntualiza el ingeniero.

Tenemos entendido que ese presupuesto corto perjudica el mantenimiento de los equipos con los que trabajan ¿es así?

-Muchas veces no se hace mantenimiento a los equipos especiales. Es un esfuerzo grande conseguir equipos de primer nivel para la universidad, pese a eso, a veces se deterioran por la falta de mantenimiento. Y ahora el mantenimiento no lo hace cualquiera, ahora son profesionales capacitados los que deben arreglar y eso cuesta.

¿Debe tener un costo grande el mantenimiento?

-Sí tiene un costo alto, pero debe hacerse porque de lo contrario no se podrá avanzar. Acá en el CIRNA se guardan las vacunas Pfizer, que necesitan menos 70 a 80 grados. Hay equipos de última generación que necesitan de mantenimiento constante para obtener buenos resultados en las investigaciones y así éstas sean dignas de presentarse en revistas científicas nacionales e internacionales.

Hay que preservar, conservar los equipos. Por años se ha venido pidiendo ello de manera constante y se sigue solicitando. Pienso sinceramente que la próxima gestión universitaria (octubre 2021) está obligada a invertir en todo lo que es investigación científica. Incrementar más proyectos, elevar más el presupuesto para las investigaciones directas y el mantenimiento de equipos.

Es una manera de incentivar al docente que investiga ya que su trabajo o resultados de sus investigaciones pueden ser publicadas en revistas científicas. Para poder llegar a más, a revistas de primer nivel, necesitamos mayor eficiencia y mejores resultados.

Todo eso viene acompañado de equipos, mantenimiento y un buen presupuesto para la investigación. La universidad está logrando hacer buenos socios estratégicos a pesar de todos estos pequeños o grandes problemas que tenemos. (LMHL).