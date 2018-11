Hemos caído al hoyo por los compatriotas que no han honrado la confianza que alguna vez les dimos, para que administren nuestros fondos económicos y sean quienes con el poder otorgado legislen y normen a favor de los intereses del país, y no en contra, de tal forma que perjudique el desarrollo que hubiéramos podido alcanzar, como que así sucedió.

Y lo que está sucediendo con procedimientos y decisiones de la mayoría en el Congreso de la República nos sigue perjudicando, porque en materia de conocer con mayor celeridad la verdad respecto a la corrupción en nuestro país, ellos encuentran trabas y se muestran como defensores en nuestra cara, sin ningún rubor por parte de estos peruanos equivocados, total.

El problema es que las leyes y normas hechas y rehechas, han sido ajustadas en gran parte a que salgan airosos si en caso les cayera la justicia, a quienes justamente la contravengan. En otras palabras los corruptos han puesto en las propias leyes sus herramientas de defensa.

Una de ellas es la prescripción de delitos y otras argucias que están en las leyes peruanas, por lo que la Constitución necesita cambios. Hay un descaro total de quienes defienden a personalidades en sospecha de haber delinquido, para que no sean investigadas con mayor profundidad. Casos Alan García y Keiko Fujimori. El primero expresidente del país (funcionario) y la segunda lideresa de una agrupación política (no funcionaria), más sí ciudadana con evidencias de haber cometido el delito de lavado de activos.

Es tanta la indignación que algunos llaman a la protesta ciudadana, sin embargo pensamos que todavía tenemos herramientas democráticas y legales que pueden salir en el auxilio de la Patria que amamos y queremos ver resurgir desde la inmundicia de quienes hicieron de la política nuestra…un festín vomitivo.

Gran parte de la responsabilidad de este resurgir está en los gobernantes de turno de los tres poderes del Estado y de tanta institución tenga que ver con el esclarecimiento de hechos ilegales. La ciudadanía tiene su rol y es el de estar atenta a lo que viene sucediendo y participar en eventos de suma importancia como el Referéndum que se realizará el 09 de diciembre 2018.

El sistema democrático no es perfecto, los imperfectos son quienes la manipularon y estamos en el deber ciudadano y por amor al Perú de seguir persistiendo en su reencause por el presente y futuro del país. La corrupción se combate desde la legalidad y se derrota.