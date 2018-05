Afirmó Beker Reyna, responsable de la unidad de vigilancia entomológica de la Dirección de Salud Ambiental de la DIRESA- Loreto.

Desde el pasado 17 de abril la Dirección de Salud Ambiental de la DIRESA-Loreto, se encuentra trabajando la campaña denominada, “Campaña de nebulización espacial por tres ciclos con malatión en los distritos de la ciudad de Iquitos” y ante ello el responsable de la Unidad de Vigilancia Entomológica de la Dirección de Salud Ambiental, Beker Reyna, indicó: “La población no contribuye para fumigar sus viviendas”.

Lo manifestado por el biólogo de profesión alarma grandemente, el porqué los vecinos no permiten fumigar sus viviendas favoreciendo al desarrollo de los mosquitos trasmisores de la malaria y el dengue.

El profesional precisó que la campaña es puntualmente para combatir al mosquito de Aedes Aegypti (dengue) y se han fumigado los distritos de Punchana, Iquitos, Belén y San Juan, pero no es su totalidad porque los vecinos no abren las puertas de sus viviendas para fumigarlas.

Para las próximos días se tiene previsto fumigar nuevamente varias zonas endémicas, saliendo por la ciudad cerca de 16 brigadas, 160 fumigadores, registradores, biólogos y otros profesionales, haciendo extensivo el pedido a que los vecinos al ver los fumigadores permitan el acceso a sus casas.

“El comportamiento climático alguna a veces retrasa el trabajo que tenemos programado, pero esta semana saldremos con fuerza para seguir nuestras jornadas laborales”, explicó Roberto Ruuiz, director de Salud Ambiental. (Ana V. Camus)