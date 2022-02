Expresó Carlos Del Piélago Cárdenas, presidente de la Corte Superior de Justicia de Loreto.



Además, mencionó que le parecía impresionante el alto grado de impunidad existente en funcionarios y servidores que habrían cometido delitos en esta región. Al magistrado se le pidió sus impresiones luego de haber escuchado detenidamente al contralor general de la república Nelson Shack Yalta.

“Un avance positivo. Que la población sepa que el ministerio público está investigando y que el poder judicial será quien juzgue. Es bueno que se corrijan los problemas que se vienen presentando y las malas prácticas que se han detectado e informado. La población debe saber que la justicia a veces podrá tardar, pero va a llegar.

Se habla de muchos millones de perjuicio a Loreto. A veces un monto de 100 mil soles parece pequeño, pero para una municipalidad donde se requiera resolver un problema de manera urgente, sí es enorme” observó Del Piélago.

¿Y qué impresión le deja que los responsables de esas malas prácticas, no paguen por lo que deberían pagar?

-Me impresiona que sigan siendo tan impunes, eso debe terminar. Y debe haber celeridad en las investigaciones.

Contraloría felizmente ya ha recuperado la facultad de inhabilitar a funcionarios que delinquen…

-Así es y espero que pronto empiece a funcionar. Yo tengo una experiencia. Cuando juzgaba a mucha gente que, a pesar de estar inhabilitada judicialmente, conozco que se han ido a trabajar a municipalidades del interior de la región y no pasa nada porque nadie busca hacer efectivas las sanciones. Las autoridades de muchos sectores hacen caso omiso de las sanciones que se les impone.