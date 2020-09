“La pelota está en la cancha de la PCM”

Indicó Daniel Saboya, del circuito petrolero, al retorno de Bretaña.



Hizo un resumen de las necesidades de esa zona en Requena Puinahua, agregando que no era posible que el pueblo estando a un lado de la empresa Petrotal, solo cuente con 4 horas de luz.

Dio a conocer que luego de un diálogo con la empresa y la presencia del gobierno regional, la viceministra de cultura y energía y minas; hayan logrado que se de 10 horas de luz al día. No siendo suficiente puesto que la propuesta es para que el pueblo tenga fluido eléctrico las 24 horas del día.

Daniel Saboya, líder del circuito petrolero, mencionó que la población de Bretaña no levantará su protesta hasta que llegue el premier, ministro o el mismo presidente a la zona, y que tenga poder de decisión para solucionar las demandas planteadas desde hace semanas. Por las que incluso hubo varios muertos.

“Todo eso no quedará impune. Los dirigentes y el pueblo en general, están a la espera de la entrada del Premier, el Presidente del Perú o algún ministro con poder de decisión. Ya hemos caído antes en su juego que llegan para la foto y luego se retiran y no cambian nada.

Ahora ya no, si van que vayan con planteamientos concretos y se solucionen las demandas que han venido haciendo, ya nadie quiere más fotos de reuniones y tanta cosa, ya el pueblo está cansado de esas mentiras. Además, es necesario replantear el plan de cierre de brechas, que el gobierno nacional ha cerrado de manera unilateral.

Acá debe haber una aprobación de proyectos de manera inmediata y la mejora del plan de cierre de brechas” concluyó Daniel.