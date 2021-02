La otra orilla

Estamos en temporada de lluvias y del invierno amazónico que se presenta con el crecimiento del caudal de las aguas de las diversas cuencas que la región Loreto, tiene como parte de sus biodiversos y maravillosos recursos naturales, en este caso, hídricos.

Al parecer por la sabiduría rural e indígena y por los cálculos científicos de quienes tratan el tema hidrográfico en la región, este año se avecina una creciente grande, como decimos cuando se rebasará de los niveles acostumbrados de crecimiento en las últimas décadas.

Así mientras simbólicamente por un lado de la orilla tenemos a la pandemia, al otro lado tendremos la creciente quizás fuera de lo normal, y nos detenemos en este punto, porque desde hace unos treinta años aproximadamente que hemos visto cómo fueron satanizando a la creciente.

De ser la etapa de enriquecimiento de las tierras con el baño que darán las aguas cuando aumentan y cubren la parte de tierra firme, ha pasado a convertirse en una etapa temida por los animales que rebasan de las superficies y por la hambruna que azota a las familias.

Esperamos que esta vez las autoridades distritales y provinciales ayuden a recuperar la memoria perdida, de cómo nuestros antepasados acopiaban comida para esta temporada como pescados seco-salado, fariña, tapioca, harina de plátano y otros productos para la alimentación. A lo que en la actualidad se podría sumar y combinar con los productos que entregan los programas sociales, como el poder agregarle leche al “mingado”, este quedará más sabroso y nutritivo.

Respecto a las viviendas tenemos que recordar que nuestros antepasados que sabían en qué terreno construyeron sus casas, estas ya tenían estructuras para la época de verano y para la época de invierno, incluso el espacio para los animales como gallinas y chanchos, los patos por obvias razones estaban más que nunca en su “gloria”.

También si a través del sistema de defensa civil se puede asesorar y apoyar a las familias a reforzar sus casas y ponerse en protección frente a ciertas especies de víboras que salen en busca de suelo firme, pues es una función del Estado, pero de ahí a convertir esta temporada en “satánica”, no nos parece.

Lo mismo para la zona ribereña de la ciudad de Iquitos o las partes bajas donde de haber creciente muy grande se verán afectadas, como por ejemplo la parte baja de la avenida La Participación, allá las casas deben tener un diseño especial adaptable a las dos posibilidades, sea en tierra firme o sobre las aguas, con la elevación de un nivel para pasar la temporada.

Igual el sistema de defensa civil tiene un trabajo no solamente se asistir, sino educativo, ya que todos o casi todos los años no se puede estar con estos sufrimientos, sabiendo que esa es nuestra naturaleza y tenemos que buscar la forma de vivir en armonía con ella, más aún cuando así lo decidimos y ocupamos áreas donde nos dijeron no ideal para habilitación urbana. Tenemos que asumir también nuestra parte y buscar soluciones conjuntas y sostenibles en el tiempo, en aras de tener una mejor calidad de vida, disfrutando de las estaciones naturales climáticas con que contamos.