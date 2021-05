“La nueva variante es más infecciosa y no sabemos cómo se comportaría si entra a nuestra población”

Expresa preocupado el doctor Martín Casapía, ante la aterradora posibilidad que la variante de la India ingrese a Iquitos.

Antes de esa opinión habló sobre los resultados del estudio de Seroprevalencia en Iquitos.



Que como es de público conocimiento, ha sido publicado en una de las revistas científicas más importantes del mundo. Una investigación de profesionales altamente capacitados que estuvieron trabajando silenciosamente al lado de brigadas para luego obtener el resultado publicado.

“Teníamos reportes preliminares sobre esos hallazgos que para nosotros representa una contribución interesante del grupo de investigadores y revela que la respuesta inmune a esta enfermedad (coronavirus) se comporta de una manera especial.

Porque a pesar de nosotros tener niveles de Seroprevalencia estimados por ese estudio como muy altos, se presentó un nuevo brote. Una segunda ola que ocasionó un gran número de enfermos y fallecidos.

El estudio da más información que nos permite entender cómo se comporta la respuesta inmune de las personas. Esto significa que el concepto de inmunidad de rebaño no funciona como se ha entendido habitualmente. Lo que se hubiera esperado es que con niveles de prevalencia del 70% o mayor, la posibilidad de transmisión debería haber sido mucho menor y nosotros hemos asistido a un nuevo brote, a una nueva ola con número elevado de casos.

Habitualmente cuando las personas se enferman en una tasa tan elevada esto debería de alguna manera limitar la aparición de un número elevado de casos dado que la población susceptible es muy pequeña, sin embargo, eso no ha ocurrido, ha habido muchos casos en la segunda ola.

Podemos decir qué a pesar de alcanzar altos niveles de enfermedad o cobertura, anticuerpos, aún siguen apareciendo enfermos. Durante el pico del brote en la región ha habido un número elevado de casos.

A pesar que los niveles de prevalencia son muy altos, el nivel de transmisión persiste todavía apareciendo un nuevo brote. Porque en teoría ya hubo un alto porcentaje de infecciones en Iquitos y lo que se esperaría era que hubiera una segunda ola pequeña o que no la hubiera. Sin embargo, apareció un gran brote con alto número de casos” habló el médico infectólogo.

¿Le preocupa que pueda ingresar la variante India que dicen ya anda por Brasil?

-Claro. No sabemos cómo se va a comportar cuando ingrese a nuestra población. Lo que sabemos como información es que tiene mayor alcance de infección que las otras variantes y, por lo tanto, hay que estar preparados para enfrentarla apropiadamente en términos del servicio de salud.

¿Y se están preparando esos servicios?

-Bueno esas medidas están a cargo de la dirección y entiendo que están haciendo esfuerzos para poder adecuarlos y estar en condiciones de responder ante una próxima ola si es que aparece un nuevo brote.

Uno de los inconvenientes que hemos tenido entre la primera y segunda ola, es que consideramos que no aparecería y, sin embargo, apareció por lo que de nuevo tuvimos que enfrentar un gran número de casos. Lo que obligó a tener pacientes en ventilación mecánica, a ampliar los servicios de camas en el hospital modular.

No hay que descuidarnos y debemos estar atentos a que aparezca una nueva ola y pueda ocasionar muchos nuevos casos. En la última ola el hospital estuvo dedicado solo a covid y en el modular se tuvo a 150 hospitalizados, más los que estaban en ventilación que eran unos 25 pacientes.