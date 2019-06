“La norma faculta a la fiscalía a reunirse con los testigos antes de cada declaración”

Explicó la fiscal anticorrupción titular, Dra. Ysabel Otero, debido a que personajes que ni siquiera siguen los casos, quieren dar a entender que es algo turbio ese contacto.

Todo estaba listo para que ayer a las 3 y 45 de la tarde continuara el juicio oral del caso “Huaturi”; sin embargo, el mismo tuvo que ser reprogramado para este jueves 6 de junio a las 4 y 30 de la tarde. Esto debido a que el juez Benavente Chorres, no pudo llegar a su despacho por asuntos de fuerza mayor.

En anterior audiencia no se pudo recoger el testimonio de dos testigos que por tener que acudir a otro juicio, también se encontraban en Iquitos. Antes se les había notificado para recibir su testimonio por video llamada. No les recibieron el testimonio por la recargada agenda judicial, citándolos para más adelante.

Se recibiría el testimonio de Nancy Malaverry y Giovanni Ruiz Vásquez, hablarían básicamente por qué motivos se paralizó la obra de la vereda Huaturi en el año 2013. Y por qué no se ejecutó dentro de los 84 días establecidos en el expediente técnico, siendo que sí salió el presupuesto necesario de casi 1´200 mil soles, dinero de la municipalidad de Maynas y el programa “Trabaja Perú” del gobierno central. Hecho de lo que tiene pruebas el ministerio público.

Pese a que los testigos ya estaban en el despacho, no se recibió el testimonio por la agenda recargada con otras audiencias. Se dispuso que la fiscalía dialogue, coordine con los testigos a fin que, si para la próxima audiencia no pueden ir de manera física, sea por video llamada. Ayer declararían los testigos Nogueira Viera Raúl y José Carlos Gordon Padilla.

Doctora Ysabel Otero, es incorrecto que la fiscalía se reúna con los testigos, hasta donde sabemos no es así ¿o sí?

-Para nada. La norma faculta al ministerio público reunirse con los testigos antes de cada declaración, no para lesionar, coaccionar o direccionar, sino sencillamente para que el ministerio público sepa, qué de pertinente y claro es lo que los testigos aportarán ya que el juez eso es lo que necesita para aclarar totalmente los hechos. Saber si lo que aportarán los testigos será útil y pertinente.

Espero que la idea de algunos comentarios mal intencionados, no sea querer desacreditar a los testigos. Hay que dejar bien en claro que el ministerio público no está direccionando la declaración de ningún testigo. El caso Huaturi no lo inicié yo, me fue derivado en el año 2017, cuando estaba en etapa intermedia. Yo no he conocido a los testigos, recién ahora y estamos junto al poder judicial para coadyuvar al esclarecimiento de los hechos ocurridos en el año 2013, saber si hubo irregularidades o no en esa etapa de la construcción, no antes o después.

CASO CACAO PERÚ NORTE.

Ayer estaba programado para las 3 de la tarde, también se tuvo que reprogramar para el próximo 13 de junio a las 4 de la tarde, ya que el doctor Benavente, no asistió por motivos de fuerza mayor.

CASO MOTOCHATAS.

El caso mencionado sí continuó en el juzgado del Dr. Javier Rubio Zavaleta, estuvo presente el fiscal anticorrupción Paul Peralta, así como los abogados defensores y los imputados.