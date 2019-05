“La ministra de salud demostrará que hay presupuesto en Loreto para mejorar el sector”

Expresó la congresista Patricia Donayre, quien el día de ayer acompañó a los pacientes del departamento de oncología en su protesta.

Bajo un intenso sol los pacientes estuvieron ahí luchando en el objetivo de ser escuchados por el gobernador de Loreto.

“Yo los respaldo porque su lucha es justa, acá estaré con ustedes cueste lo que cueste. Con la vida de las personas no se juega, la política no puede ingresar a los centros de salud, éstos deben estar nutridos con personal especializado que entiende cómo ser tratados.

En Loreto no se está teniendo esa sensibilidad para ver ese problema y eso no lo podemos permitir. Ahora dicen que son mentiras y mentiroso es aquel que teniendo presupuesto dice que no hay, y plata en la región hay. La ministra de salud demostrará este martes que la plata está acá.

Recorriendo las zonas afectadas por el sismo, nos encontramos la misma realidad en los centros de salud, el mismo camino. No hay presupuesto, no hay medicina, no hay los profesionales necesarios, menos especialistas. Y piden ambulancias, la ministra ha respondido que ya han entregado 18 ambulancias, que pidan a la autoridad correspondiente.

No nos lavemos las manos autoridades, hay que ejecutar el presupuesto y si no podemos, hay que pedir ayuda, pero no tengamos soberbia frente a todo lo que está pasando. Los alcaldes también se deben involucrar porque por ley también tienen que ver por la salud de la población.

Valoro mucho lo que están haciendo ustedes, se debe levantar la voz no se puede ser un pueblo mudo frente a todo este grave problema. Yo estoy acá por ustedes, por mi abuelo que tuvo cáncer, por mi padre y mi madre, que también se han visto afectados. Nadie me lo ha contado, se lo que se sufre y no podemos abandonarlos”, habló Donayre Pasquel.