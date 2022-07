Declaró el Defensor del Pueblo, Abel Chiroque, en torno a la problemática registrada en la cuenca del Alto Nanay.



El profesional ha solicitado de inmediato a la gerencia de energía y minas que abra una mesa técnica regional contra la minería ilegal a fin de atender las demandas de las comunidades que se sienten perjudicadas grandemente.

Sin embargo, la gerencia de energía y minas, viene convocando a una reunión con algunas autoridades para el día de mañana jueves 21 de julio, pero no ha invitado a los directamente afectados que son los representantes de los pobladores de la cuenca del Nanay.

“Los moradores de las diversas comunidades de la cuenca del Nanay son los que de manera reiterada están denunciando la presencia de dragas. Éstas se dedican a la minería ilegal que contamina a una de las principales fuentes de agua de donde la empresa Sedaloreto capta agua para luego distribuirla entre los usuarios de Iquitos.

Hace tiempo envié documento al presidente de la junta de fiscales dando a conocer la problemática en la cuenca del Nanay, él me respondió diciendo que lo había derivado a la fiscalía especializada en materia ambiental. También se le comunicó de la contaminación al jefe de la región policial, Santiago Sotil Niño, así como a la jefa de Migraciones María del Carmen Murcia Ramírez y al Capitán de Puerto Guillermo Benites Valverde” mencionó Chiroque.

Lo real es que todos en Iquitos sabemos del inmenso problema, empezando por las autoridades y no actúan ¿qué hacer?

-Sí, lo que el pueblo exige es efectividad. La población está denunciando, está vigilante. Yo me pregunto: ¿cuál sería la respuesta del Estado si la población del Nanay en su conjunto se volcara a trabajar la minería ilegal? Una actividad que compite con el narcotráfico. Hay que respaldar a la población de Alto Nanay que denuncia y se mantiene vigilante frente a la presencia de dragas.

La Defensoría ha sido categórica en pedir que se brinde pronta atención a estas denuncias. Tenemos la ingrata experiencia de Madre de Dios, acá no hay que ceder ni un centímetro.

Hay dos alternativas. Uno, hacer seguimiento satelital, ver cuántas dragas están ahí. Y dos, ejecutar la interdicción conjunta con la Marina, la policía y la fiscalía. La ley permite la interdicción a fin que ingresen y destruyan esas dragas.

Esa actividad ilegal genera un impacto negativo en la salud de las personas, en el medio ambiente, el mercurio que usan lo contamina todo. Se tienen que tomar prontas decisiones, urgentes y realizar un mejor control” subrayó Chiroque Becerra.