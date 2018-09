Opinó el médico psiquiatra Manuel Mallqui Babilón, ex director del Departamento de Salud Mental del hospital “Dos de Mayo”.

Hoy se reflexiona sobre el día de la prevención del suicidio.

El reconocido psiquiatra ha venido a esta ciudad para integrar el equipo de los centros de salud mental comunitarios, que por ahora son dos: uno en Iquitos y otro en Belén, aunque aún andan en busca del local adecuado y propio. Dichos centros de salud comunitaria cuentan con presupuesto propio y con un cuadro de personal importante como psiquiatras, psicólogos, enfermeras, asistentas sociales, técnicos en enfermería, farmacéuticos y terapistas ocupacionales.

¿Médico este 10 de setiembre se reflexiona sobre la prevención del suicidio, por qué es tan compleja la mente humana?

-Es compleja como resultado del producto del funcionamiento de millones de neuronas que están interconectadas. Hay un área del cerebro que tiene que ver con el afecto, con la ansiedad, la memoria, los pensamientos, todas están interconectadas.

El factor genético y el ambiental también juegan roles importantes en la formación de la personalidad de tal manera que las personalidades son tan variadas que creo que no hay ninguna persona que piense igual que la otra. Siempre hay particularidades que las diferencia y de ahí la multiplicidad de maneras de pensar y de enfrentar las situaciones de la vida.

Nosotros tratamos de solucionar de alguna manera los problemas que existen dentro de la sociedad, la familia. Comprender que cada uno viene de un hogar donde se recibe la información genética de sus padres, sus antecesores, así como del medio ambiente. Entonces toda esa conjunción hace que una persona se desempeñe de tal o cual manera. A veces de manera patológica, ya se desencadenan cuadros de ansiedad, depresión, psicosis.

¿Y por qué hay gente a la que aparentemente todo le va de maravillas con una familia sólida, laboralmente estables, muy bien insertados en la sociedad, en apariencia muy feliz; pero de la noche a la mañana salta la noticia que alguno de sus miembros se suicidó?

-Porque como se dice: “la procesión va por dentro”. Hay muchos casos de personas que exteriormente manifiestan estar bien con buena salud, pero uno no sabe del sufrimiento que ellos puedan tener. Hay muchas causales de suicidio, pero creo que las más frecuentes se dan en personas deprimidas. Les ronda la idea del suicidio. Entre otros síntomas está la tristeza, el desapego, el sentimiento de minusvalía, todo eso hace que la persona piense que ya la vida no tiene sentido. A veces la decisión es tan fuerte que buscan la manera de quitarse la vida.

A veces se les logra atender a tiempo y salvarlos en el hospital con la aplicación del antídoto. Hay otras formas más contundentes de quitarse la vida y se ve más en varones, digamos que una “forma efectiva” entre comillas; como es el ahorcamiento, tirarse de un edificio alto o al río. En otros casos primero lo intentan para llamar la atención, como que envían mensajes, hay que estar muy atentos a todos esos detalles.