Proyecto tiene un costo de 80 millones de soles y hace un mes está paralizado.

Nadie sale a explicar el por qué de dicha paralización de trabajos en Bellavista Nanay.



El gobierno regional debe estar agradecido que las personas de Bellavista Nanay no salgan en protesta desde su zona hasta la sede de la institución regional. ¿Por qué los vecinos y ciudadanos afectados por el retraso de más de un mes de la mencionada obra no protestan?

Sencillamente porque la gran mayoría vive de las ventas del día a día. No se pueden dar el lujo de dejar de vender por horas para desplazarse hasta el gobierno regional de Loreto en busca de explicaciones por la paralización de la obra que demandará 80 millones de soles.

La Marina Turística, según Contraloría, es una de las 65 obras públicas paralizadas por más de 1,100 millones de soles en Loreto. El megaproyecto de infraestructura se viene ejecutando con una inversión de 79 millones 683 mil 530 soles y contará –según expediente- con un mirador que permitirá observar la conjunción de aguas de los ríos Nanay y Amazonas.

Además, -señalan- que tendrá locales de venta de comidas y artesanías, zona de parqueo y dos puertos: uno para embarque y desembarque de turistas y otro para cargas. Mientras se ejecuta la obra -que tiene como plazo de ejecución 720 días calendario- los actuales vendedores del mercado serán reubicados en medio carril de la Av. La Marina.

En efecto los vendedores han sido colocados en una especie de túnel de madera donde expenden sus productos, sobre todo potajes regionales que tienen mucha demanda de parte de los potenciales clientes.

Lo malo es que en un espacio de la vía circulan motos y motocarros junto a la gente. Los huecos en ese tramo son infernales, los vehículos por esquivarlos, ponen en riesgo a las personas.

Se espere que antes de que concluya la presente gestión regional, prontamente reinicien los trabajos en el llamativo proyecto por el bien de la imagen turística de Iquitos/Loreto.