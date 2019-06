“La Ley de Hidrocarburos no es favorable para Petroperú”

Declaró para este medio de comunicación el Ing. Humberto Campodónico Sánchez, ex presidente del directorio de Petroperú.

El ex presidente del directorio desempeñó ese cargo desde el año 2011, en el primer periodo de gobierno de Ollanta Humala. Estuvo como invitado especial el día de ayer en el auditorio del Colegio de Ingenieros, donde expuso sobre los pro y contra de la modernización de la Refinería Iquitos. Antes de su exposición se le pudo entrevistar.

“El Lote 192 (Andoas) tiene grandes reservas. Antes fue explotado por la OXI y luego pasó a empresas privadas, Petroperú tuvo la labor de explorar y explotar en un tiempo, pero luego se la quitaron. A fin de año se verá el negocio con Perúpetro, se verá las condiciones de Petroperú, que es quien debería tener nuevamente el contrato. Volverá a producir petróleo después de más de 30 años.

En cuanto a la reserva petrolera existe la posibilidad importante que haya más petróleo (192) y se pueda explotar. Creo que sí existe. Evidentemente hay un tema de precio, pero aun así creo que habrá un incremento interesante e importante.

En cuanto a la Ley de Hidrocarburos, particularmente a mí no me gusta, pero hay cosas que se pueden aprovechar”, mencionó Campodónico.

¿Por qué no le gusta?

-Porque no cuestiona el carácter mismo de la orientación que es muy privatista, debería tener un rol importante para Petroperú y no lo tiene. Me parce que no es una Ley favorable.