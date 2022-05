Expresa el Prof. Lucio Castro Chipana, actual secretario nacional del Sutep.

Quien por estos días se encuentra en Iquitos para desarrollar una serie de actividades con los comités provinciales del magisterio.



“Estamos en Iquitos para coordinar con los dirigentes del comité ejecutivo regional, que son quienes representan a nuestro sindicato en la región. Iremos a Nauta para asistir a la juramentación de un nuevo comité ejecutivo provincial.

Eso acredita qué en el país vamos articulando, organizándonos, potenciando nuestra organización e incorporando a más dirigentes en el país” mencionó Castro.

¿Este jueves será la jornada nacional de lucha, qué demandan básicamente?

-La movilización en todo el país cuenta con una plataforma de lucha fundamentalmente para que el gobierno nos escuche. Debe presentar un plan anticrisis y anti inflación que asegure el freno del alza del costo de vida y los alimentos.

Que se instale la mesa de negociación con la colectividad. Que signifique conversar con el sindicato mayoritario para abordar los problemas y exigencias de los trabajadores. Como los nombramientos de maestros, mejores pensiones para cesantes y jubilados, el mejoramiento de una infraestructura idónea para las instituciones educativas del país. Aseguramiento del incremento de remuneraciones para los auxiliares de educación que no han tenido ni un solo sol de aumento.

Mejores atenciones y dignidad para los maestros del país, que estamos ubicados como los peor pagados de Latinoamérica. Son temas puntuales. La jornada nacional de lucha es para recordarle al presidente de la República que debe cumplir con sus compromisos electorales.

Porque si no los cumple nos veremos obligados como trabajadores, como magisterio, a pedir su renuncia de la presidencia de la República y solicitar elecciones generales cuanto antes en el Perú.

De otro lado. ¿Qué opina del presunto plagio de la tesis del presidente y su esposa?

-El documento a todas luces aparece como fraudulento. Fraude académico y que debe significar para un presidente un proceso penal, administrativo, sanción y devolución de lo cobrado indebidamente. Si hay justicia en el país, eso debe suceder. Es lamentable que la primera autoridad del país se convierta en un mal ejemplo para los jóvenes. No es un modelo a seguir por los maestros del Perú, ni por los alumnos.