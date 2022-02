Empresario Humberto Mercado Vílchez, quien ganó el premio nacional – LEC, comenta lo que falta para el despegue económico en Loreto.

El gobierno regional, todas las autoridades y organizaciones deben liderar y focalizarse en este gran proyecto.

Además, se requieren todavía más exoneraciones tributarias, aunque focalizadas.



Estando al parecer en la etapa final de la pandemia y en el marco de la reactivación económica en Iquitos, en la región y en el país en general, captamos las apreciaciones del empresario Humberto Mercado Vílchez, sobre la situación económica de Loreto, desde su experiencia, visión empresarial y obvio conocimiento del manejo económico, tras haber ganado el premio nacional Líder Empresarial del Cambio (LEC).

“En Loreto estamos complicados. Nos faltan cosas que son fundamentales para el desarrollo de una región como la energía. Yo pienso que la interconexión con el sistema eléctrico nacional es vital. La fibra óptica es vital (todas las actividades se ven afectadas porque no existe un buen internet), la comunicación (estamos aislados), pero, también pienso que se requieren todavía más exoneraciones o exoneraciones focalizadas. No se puede tratar al empresario de Loreto igual al de Lima”, comentó Humberto Mercado.

Recordó que los costos del transporte son bien altos. Hay materiales y alimentos que vienen por la vía aérea que elevan demasiado el precio del bien, por lo que se requiere que el Estado priorice los grandes proyectos. En estos momentos estamos pasando por una crisis bastante fuerte, en general.

El empresario considera que el tema de la interconexión eléctrica, la fibra óptica y otros, deben ser liderados por el gobernador regional, los alcaldes, los congresistas, las instituciones como la Cámara de Comercio, todas deben estar enfocadas en impulsar estos proyectos, sino, Loreto va seguir siendo uno de los lugares más pobres del país.

Humberto Mercado Vílchez, vino a Iquitos hace 30 años trasladado desde Talara (norte del país), por su labor de funcionario en la empresa Petroperú. Se quedó acá a vivir y desarrollarse. “Siempre hemos estado mirando oportunidades de hacer algo diferente en la región, hemos visto que existían muchas necesidades y podía haber una oportunidad, entonces empezamos a hacer empresa”.

Indicó que en los últimos años se ha dedicado al comercio con el supermercado “Los Portales” que es líder en la región. Después incursionó en el área de la alimentación con el restaurante Tayta, que ahora su nombre comercial es “Portales Café”, inscrita en Indecopi y tiene muy buen acogida por la ciudadanía. Últimamente ha surgido la Distribuidora CSM. “Que está teniendo la confianza de las principales marcas de alimentos y de consumo masivo del país y con eso estamos creciendo”.

Mercado Vílchez, se refirió al reto de seguir apostando por Iquitos. “Los empresarios que arriesgan por la región tienen un doble reto y hacen un doble esfuerzo frente a cualquier otra ciudad del país, porque existen muchas complicaciones, más ahora con la normatividad tributaria y legal que existe. La logística es muy complicada, es bimodal, el tiempo de viaje es de 20 a 30 días, dependiendo en qué época del año estamos.

¿Cómo tener precios accesibles y calidad?

Bueno, en realidad eso es la expertise de cada uno de los empresarios, en nuestro caso pues tenemos una experiencia administrativa, comercial, empresarial que nos permite tener una organización muy bien estructurada desde el punto de vista operativo, económico financiero, de tal manera que somos muy eficientes en nuestros costos operativos y financieros. Somos tributariamente considerados muy buenos contribuyentes por parte de la SUNAT. Cumplimos puntualmente con todas nuestras obligaciones.

¿Cuál es la situación de sus trabajadores?

Somos de las pocas empresas que cumplen con todos sus trabajadores. Tenemos 450 trabajadores todos en planillas del grupo empresarial y con todos sus beneficios. Entonces eso nos permite también tener una identificación de todo nuestro personal con las empresas, porque las empresas crecen, desarrollan y se fortalecen solo cuando trabajas en equipo, en conjunto y dependemos de nuestros trabajadores.

Se escucha decir, no se puede dar calidad con gente poco preparada, ¿parece que su experiencia es diferente, no?

Bueno, lo que pasa es que nosotros como empresarios tenemos una obligación con la región, con el país y con nuestros trabajadores de cada vez dar un mejor servicio y esto implica capacitar a nuestro personal. Al personal se le capacita, se le prepara y se le dicta charlas permanentemente, así ellos puedan estar calificados para el puesto que están desempeñando y dar un mejor servicio a nuestros clientes. Esto tiene una ventaja para el cliente, por el servicio bueno, oportuno y de calidad, y que nos ayuda a crecer.

Ante la llegada de posibles competencias como el moll de Iquitos, ¿cómo se preparan?

Bueno, ya existe ya una cadena de tiendas como Precio Uno que en el caso de autoservicio no nos ha implicado mayor diferencia, o sea no ha habido un impacto en los empresarios locales porque tiene un nicho muy diferente a lo que nosotros vamos apuntando. Entonces los moll todavía no tienen una apertura próxima. Nosotros nos preocupamos solo por mejorar, osea la competencia con nosotros mismos, si nosotros mejoramos día a día, venga quien venga, siempre vamos a mantenernos, osea nosotros tenemos un compromiso con todos nuestros clientes y a través de ellos con todos los ciudadanos de Loreto.

Ha ganado un premio nacional del mundo empresarial y la banca, ¿cómo lo ha recibido?

En realidad es la consecuencia de un trabajo en equipo, como digo con todos los trabajadores que forman las empresas, sin ellos no somos nada. Este es un reconocimiento y vale la pena precisar la importancia de que este proceso a diferencia de otros, uno no postula, sino, los bancos postulan a sus clientes en función a su comportamiento tributario, laboral, financiero, sus ventas, y esto pasa a una evaluación de un organismo internacional y el diario El Comercio, que nombran un jurado que nos hace una evaluación total, y a partir de ahí se nos designan.

Frente a la pandemia por la Covid-19, esto que ha pasado con usted resulta alentador, parece un sueño, ser premiados en plena crisis?

Bueno, en realidad ha habido industrias más afectadas que otras, hay héroes empresariales, sobre todo el sector turismo que se mantienen y luchan, porque para ellos ha sido muy difícil esta coyuntura, y en realidad no queda más que apoyarlos también. Y pedir que el Estado también les apoye. En nuestro caso felizmente estamos en una industria de consumo masivo que no ha sido afectado. Nosotros hemos seguido creciendo, hemos seguido avanzando con los cuidados y las normas de bioseguridad que el Gobierno dispone, pero nuestro crecimiento ha sido permanente.

Con su éxito económico usted va seguir reinvirtiendo en Loreto?

Nosotros estamos reinvirtiendo en la Amazonía y seguimos creciendo acá, es más ya hemos abierto una sede en Pucallpa. Estamos proyectando abrir Portales Café, hemos abierto un local más, y vamos a abrir otros dos locales en los próximos meses acá, también en Tarapoto, y seguimos apostando por Iquitos, por Loreto, y nos proyectamos a más ciudades del país.

Finalmente, cabe precisar que el premio nacional Líder Empresarial del Cambio (LEC), será entregado el próximo 23 de marzo en el marco de una ceremonia protocolar, donde en su condición de gerente general de la Distribuidora CSM, Humberto Mercado Vílchez, será galardonado por su desempeño comercial y financiero, así como porque su empresa refleja valores y un comportamiento ético responsable.