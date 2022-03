Declaró el asesor indígena José Fachín, en torno a la delicada situación de las comunidades del Puinahua.



Fue claro al decir que la llegada de ciertas altas autoridades a Loreto, es con el único objetivo de desmovilizar el proceso de defensa de los pueblos.

“Se viene recibiendo permanente acoso por parte de las fuerzas armadas. El general Chávarry (ministro del interior), es un represor, estuvo en los conflictos de Bagua y Andoas. En todos los gobiernos de derecha para reprimir a los pueblos y ahora el presidente Castillo, lo tiene de ministro. El anda por las calles de Iquitos porque únicamente quiere resolver el problema con represión, no conoce más, políticamente es un torpe.

Con el problema del lote 95 lo que está demostrando Pedro Castillo, es incapacidad total, la incapacidad en una democracia te lleva a militarizar y reprimir. Porque no tienes el nivel y la capacidad técnica para debatir los aspectos relacionados a las demandas.

Un nivel técnico para debatir, para ver si técnicamente es legal o no lo que solicitan los pueblos. Sobre esa base se resuelven las cosas, pero ellos acá buscan la tangente y buscan un sinnúmero de sin razones para poder llegar a ese camino de confrontación.

Hay que levantar la voz de protesta para que escuche toda la región Loreto, las organizaciones, la sociedad civil frente a lo que está haciendo el gobierno central. Hoy se comprueba que tanto un gobierno de derecha, como de izquierda, discrimina, ningunea, margina y aísla a Loreto” concluyó el dirigente.