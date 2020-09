¿La impunidad impera en Alto Nanay?

Video muestra inacción de autoridades al dejar libre a un draguero encontrado en San Juan de Ungurahual – Alto Nanay, pese haber sido intervenido en flagrancia delictiva.



Desde hace un buen tiempo muchas organizaciones y la sociedad civil viene levantando su voz sin que esta sea escuchada por las autoridades competentes. Dentro de los tantos mensajes gritados están: “Salvemos al rio Nanay”, “El mercurio nos está matando lentamente” “dragas asesinas” y muchas otras que forman parte del sentir de la población al ver la inacción de las autoridades de quienes se espera que cumplan su deber de velar por el cuidado del patrimonio ambiental.

“Por velar por el cuidado de nuestra fuente de agua del cual todos consumimos diariamente, de velar por los peces que consumimos de esa cuenca lo que contienen altos niveles de mercurio en su interior producto de la actividad minera ilícita que se viene realizando por la cuenca; la corrupción que imperaría en torno a ello hace sospechar con la actitud pasiva y hasta cómplice de nuestras autoridades por no tomar acciones concretas al respecto.

Tanto así que parecería que estas estarían colaborando con la propia gente que viene destruyendo nuestros recursos naturales y envenenando poco a poco nuestras vidas; esto se demostraría con las imágenes del video que se adjunta, en cuyo contenido se advierte la intervención de una “DRAGA”, que navegaba por el rio Nanay la misma que habría ocurrido en el mes de marzo del año en curso (2020) en donde la policía (al parecer efectivos de la Comisaría de Santa María de Nanay) habría intervenido la referida embarcación la cual estaba siendo operada por la persona de Leandro Chanchari Teagua, un poblador de la Comunidad de San Juan de Ungurahual – Rio Nanay, a quien luego de encontrarle en flagrancia delictiva a bordo de la referida embarcación ilícita junto a otras personas.

Las autoridades intervinientes los dejaron libres sin que se le inicie un proceso penal que debió hacerse ante tal flagrante hecho ilícito, se tiene conocimiento que actualmente no existe investigación alguna en contra de la persona intervenida que aparece en el video en relación al referido hecho, las razones por la cual le dejaron continuar trabajando extrayendo oro aluvial se desconocen, esto será materia de otra investigación por parte de las autoridades si es que realmente les interesa investigar.

Ya que a estas alturas es evidente que ellos con su silencio estarían avalando que nuestra cuenca del Nanay se convierta en una segunda “Madre de Dios”, parece que están esperando ver la destrucción total para recién tomar conciencia; la presencia de dragas en la zona se debe única y exclusivamente gracias a la colaboración de los puestos de control policial que se encuentran en la zona ya que estos estarían permitiendo el ingreso de maquinarias como motores de succión, equipos como mangueras, alfombras, compresoras, trajes de buzo entre otros, así como el combustible que utilizan los dragueros para realizar su actividad ilícita. Estamos a tiempo, no dejemos que la destrucción continúe avanzando” señala uno de los integrantes del Comité de Defensa del Agua.