Director de Transportes, sobre la necesidad de las carreteras en Loreto

En Picuro se han perdido más de 6 mil piñas que no se pudo sacar

Los ríos son como las carreteras en la Amazonía, aunque el enlace entre pueblos y para llegar con oportunidad a los mercados antes de perjudicar cosechas, se hace necesario con carreteras asfaltadas. Es un clamor general y los pobladores se esfuerzan por ello.

“Tenemos que resaltar que la población está trabajando sin pago, solamente con su comida porque ellos quieren su vía de comunicación, quieren su carretera. De esa manera estamos impulsando este año a manera siquiera de trocha carrozable”, declaró al respecto el director regional de Transportes y Comunicaciones de Loreto, Rafael Pezo Díaz.

“La gente quiere sacar sus productos a comercializar y que no se malogren. En Picuro se han perdido más de 6 mil piñas que no se pudo sacar”, dijo. Allá esta semana debe haber entrado el tractor a trabajar desde Picuro hasta Centro Fuerte.

Cada carretera tiene un proceso de maduración, de idea a perfil, de perfil a expediente y a su ejecución. “Esperamos que el próximo año por lo menos cinco de estos nueve se hagan realidad, al igual que esta carretera a San Joaquín de Omaguas, tenemos Nuevo Horizonte, Triunfo, 9 de Octubre, Moralillos y Otorongo”, aseguró.

“Son cinco que ya están con expediente para el próximo año. Estamos metiendo estos expedientes al Congreso para que el próximo año venga con presupuesto del tesoro público, no se va tocar dinero de los recursos del gobierno regional”, señaló el funcionario.

“Además como está en el plan multianual de inversiones, también están en el plan vial departamental, eso garantiza su ejecución. Y hemos hablado con la ministra de Transportes y aseguró que el próximo año se asfaltarán estas carreteras, para evitar el costo del mantenimiento que resulta más caro”.

Informó sobre las carreteras en otras provincias de la región. “Tenemos la vía Balsapuerto/Yurimaguas que es la más importante ahorita. También está Balsapuerto/ Jeberos, pero tiene denuncias por problemas ambientales por falta del permiso del SERNANP para talar árboles. Se va a corregir este mes. Tiene un presupuesto de más de 400 millones”.

De igual forma está la carretera Jenaro Herrera/Requena y Jenaro Herrera/Bagazán que va a unir 66 kilómetros, que va casi hasta la boca del río Ucayali y terminará esta vía a la altura de Clavero. Faltan 12 kilómetros para terminar.

Ha indicado que “Falta el presupuesto, eso es indispensable. Estamos comprometiendo a los alcaldes para trabajar de manera articulada con ellos bajo convenios, a fin de aligerar el tema presupuestal”.

En el Putumayo están trabajando desde San Antonio hasta San Pedro en el río Algodón, 26 kilómetros. En la provincia de Ramón Castilla van a trabajar el Perfil de Caballo Cocha a Chimbote esta semana, “para evitar que en época de vaciante se quede aislado”.

Otra carretera que están trabajando con el Ejército del Perú es la histórica Napo/Putumayo. “Esperamos asfaltarlo el próximo año”.

Le indicamos que esta carretera se escucha desde la época del expresidente Fernando Belaúnde. “Ya hay un trazo previo. El tema es la voluntad política de los gobernantes. En este caso el gobernador está poniendo todos los esfuerzos para que nosotros podamos hacer realidad lo que se ha soñado siempre: La conectividad en la Amazonía Peruana”.

(Diana López M.)