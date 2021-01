“La frontera con Colombia es insegura, no hay logística suficiente para las FFAA y policía”

Declaró el consejero Josué Iracude, del Putumayo, actual vicepresidente de la Comisión de Desarrollo Social.



Por lo que siempre está interesado en ver los avances del sector salud y educación, pero no deja de lado la realidad de la seguridad nacional en cuanto al papel que desempeñan las fuerzas armadas y la policía en la zona de frontera.

“Yo sé que a fin de año cambian a todos los jefes de las diversas instituciones castrenses y de la PNP por lo que quiero recordarles la triste realidad en que sobrevive su personal en la frontera con Colombia. Pienso que ellos deberían luchar más por conseguir mayor presupuesto para que su personal cuide la frontera amenazada por varios enemigos, a veces ocultos.

Hay presencia de militares en El Álamo, está la Marina. El Ejército en El Estrecho y Soplín Vargas. Hay 14 puestos policiales en las diversas localidades que están en condiciones paupérrimas. Esa realidad le he hecho llegar a la congresista Luz Cayguaray, a fin que le haga llegar al ministro de defensa y del interior, para que tomen acciones correctivas. Hasta ahora no las vemos.

Malos ambientes, deslizadores viejos, sin motores, obsoletos, no cuentan con condiciones que sí cuentan en los países vecinos sus fuerzas armadas y esa realidad existe desde que tengo uso de razón, nadie puede cambiarla. Ojalá y en el Bicentenario, alguien proponga un proyecto de mejoramiento para las fuerzas que cuidan de nuestra frontera.

Otro problema también son los centros de salud, demasiado abandono hay en los puestos de salud al interior de la capital de provincia del Putumayo. Una realidad que golpea y que nos preocupa en rebrote ya que hasta la fecha el gobierno regional no entrega la planta de oxígeno ofrecida.

Los pacientes en vez que lleguen a recuperar su salud en esos centros, más bien se enferman, esperamos ayuda, no queremos que la situación se torne desastrosa” mencionó Iracude.