Expresó el presidente de la Corte Superior de Justicia de Loreto Dr. Carlos del Piélago Cárdenas.

CSJL cumplió su 115 aniversario de fundación institucional.



Por lo que el día de ayer a las 8 de la mañana, con ligera llovizna, el presidente actual de dicha CSJL al lado de los jueces superiores, se ubicó frente al asta para el izamiento del pabellón nacional en recuerdo a la fecha especial. Antes se le pudo hacer una breve entrevista.

“La finalidad de las cortes superiores y del poder judicial en general, es poder resolver los conflictos jurídicos que tiene la gente y que se dan desde el inicio de la civilización. Tenemos el primer homicidio de Caín matando a su hermano. Desde ahí vemos que alguien tiene que resolver aquellos problemas que surgen y esa es la labor judicial.

La Corte Superior está en Loreto para hacer que la justicia se cumpla, no siempre se tiene éxito. Hay errores que se cometen en el camino, pero la finalidad del poder judicial y de las cortes superiores, es brindar seguridad jurídica para el desarrollo de la comunidad” mencionó.

¿Se ve que la Junta Nacional de Justicia viene actuando con aceptable celeridad?

-Es correcto. Debe actuar como debe ser. Hay personas que han incurrido en faltas muy graves y no tienen el por qué ostentar el derecho a ser magistrados, su conducta los ha descalificado.

¿Actualmente cuál cree que sea el aporte de esta Corte Superior?

-Mejorar la protección del medio ambiente. La justicia ambiental necesita potenciarse y se está trabajando en ello. Tenemos un juez especializado en esa área. El futuro de la humanidad, de Loreto, depende de tener un medio ambiente sano.

¿Tremendo caso por resolver el de Yacu Kallpa?

-Son 52 carpetas. Es un proceso hipercomplejo y esperamos que los resultados sean positivos no solo en sanción penal, sino también en sanción económica para que ese dinero se reinvierta en la protección del medio ambiente.

¿Hasta cuándo se crearán los juzgados anticorrupción?

-Recién se ha presentado el presupuesto para el año entrante. Esperamos que el Congreso lo conceda, pero lo que normalmente ocurre es que lo recorta abruptamente y no permite un desarrollo tal como necesita la sociedad.