En homenaje a la imagen de la Inmaculada Concepción, se realiza la fiesta patronal en el distrito de Punchana en la ciudad de Iquitos, que consta de múltiples actividades culturales, recreativas y religiosas, hasta donde se congregan visitantes de toda la región Loreto y del país.

Es así que con la Fiesta Patronal de La Purísima, popularmente nombrada por los pobladores de Punchana, se brinda homenaje a la imagen de la Inmaculada Concepción, además, en esta fecha se rememora a los primeros pobladores de Punchana, quienes llegaron cargando la imagen de la Virgen, un 8 de diciembre de 1885.

Antes de la pandemia la celebración se iniciaba con mucho jolgorio en días previos al 8 de diciembre, día central de la fiesta, en el que se realizaban con gran notoriedad múltiples actividades entre ellas, la caravana motorizada, la novena, serenatas, gymkanas, maratones, campeonatos deportivos, concursos de peque peque, ferias agropecuarias y gastronómicas. Además de presentaciones de danzas tradicionales de la selva, entre otras expresiones artísticas como teatro y recitales de rock. Lo que en su totalidad no se puede realizar por las restricciones sanitarias.

Se daban también actividades de piedad popular como rosarios diarios, la procesión y las veladas a la virgen, aunque varias de estas formas de veneración a la Virgen Purísima La Inmaculada, se pueden dar en comunidades religiosas.

Como se conoce la iglesia del distrito lleva el nombre de la Inmaculada Concepción y se dice, es similar a la iglesia de Padres Agustinos de la ciudad de Valladolid, en España.

Algo muy valorado en el distrito de Punchana es la velada religiosa donde desde hace muchos años se danza frente al altar de la Virgen, portando pañuelos que son agitados siguiendo el ritmo de la orquesta típica regional, que con quena y bombo haciendo contornear el cuerpo mientras se mentaliza alguna oración hacia la figura espiritual patronal.

Otra costumbre es la preparación de la chicha de maíz al estilo de la región que es degustada durante la velada la Santa Patrona, que además esta forma de veneración se traslada a barrios, cuadras y comunidades que en esta fecha también se organizan, aunque las actuales restricciones no permiten de forma masiva.

En fechas festivas anteriores las actividades religiosas eran muy concurridas como en la procesión, para la cual los vecinos se preparan en el frontis de sus viviendas con la imagen de la Virgen, recibiendo la bendición del sacerdote responsable de la actividad religiosa.

Sobre el recuerdo que los primeros pobladores de Punchana, quienes llegaron cargando la imagen de la Virgen, un 8 de diciembre de 1885, es una historia tierna cargada de espiritualidad y de sobrevivencia en esos grupos humanos que iban llegando de a poco y fundando así lo que hoy conocemos principalmente en el área de Villa Punchana.

Hoy será una celebración con un poco de lo que había antes, no con la masividad de la convocatoria, pero sí con el profundo amor hacia la Virgen La Purísima, que es nombre que convoca y anima a los creyentes católicos de esta parte de la ciudad de Iquitos, ya que actualmente el distrito forma parte de esta metrópoli capital de la región Loreto.

Han pasado ya muchas celebraciones que incluso contemplaban la presentación de artistas locales y nacionales, así como las competencias deportivas que congregaban a un gran número de participantes, que seguro en los próximos años mientras se vaya normalizando la sanidad mundial, volverán a realizarse con toda la movilización que generaba en la población punchanina e iquiteña en general.

Es también importante señalar el movimiento económico que genera esta fecha para centenares de personas que ven una oportunidad de hacerse de un ingreso que irá en beneficio de sus familias, puesto que realizan venda de bebidas refrescantes, comida, aperitivos y otros.

Algunas gentes encuentran una distorsión a la celebración religiosa con este tipo de actividades, aunque no precisamente es así, ya que en todos los días y horas de las actividades prima la motivación principal de la fecha que es la veneración a la Santa Patrona, que es debidamente celebrada en las actividades de corte espiritual.

Lo que sí, empaña de alguna forma son los excesos que se puedan dar por la ingesta de bebidas alcohólicas, por lo que siempre están invocando a la moderación, ya que un brindis puede resultar natural, pero de ahí a ocasionar borracheras y otros actos que afectan la sensibilidad deben evitarse o la policía estar atenta al orden interno, por respeto a la Patrona y al vecindario.

El paso de los años también es notorio, puesto que antes las calles aledañas a la zona de la parroquia de La Inmaculada donde se concentran las actividades festivas, eran de tierra, ahora se encuentran pavimentadas con cemento, lo que si llueve no ocasiona incomodidades como lo resbaladizo en áreas de greda y charcos.

El distrito de Punchana ha cambiado con miras a la modernidad, lo que repercute en la comodidad de ambientes para la celebración. Lo que se espera que perdure por siempre es el amor a la fiesta patronal de La Virgen Purísima de Punchana, manteniendo su esencia como fiesta religiosa, principalmente. (DL)