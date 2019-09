Asesor indígena de las Cinco Cuencas, José Fachín Ruíz

Posible sea consecuencia de una situación nacional que apunta al cierre del Congreso de la República

“Las conversaciones con las organizaciones están mal”. Una comisión viaja hoy a Lima

La situación política del gobierno nacional que vive el país ya tiene preocupando a la sociedad en general. En tal sentido, es necesario conocer la postura de las organizaciones indígenas de Loreto que tienen una agenda pendiente con el Estado.

“Hemos analizado que el solo discurso de la propuesta que hizo el presidente de la República, ha puesto en incertidumbre. Todo lo que se viene realizando en todo el país, está estancado. Hay una preocupación inmensa de todos los sectores”, declaró el asesor indígena de las Cinco Cuencas, José Fachín Ruiz.

“La economía se ha paralizado, los acuerdos que se tenían avanzados, están a medias. Necesitamos trabajar una alternativa al desarrollo, con una economía del buen vivir y no estar en esta economía de burbuja que no nos está llevando a nada, simplemente se vende, entre comillas, el falso crecimiento económico del país”.

A todos en general ha perjudicado fuertemente. “Hoy en día hay mucha preocupación por la actividad minera, petrolera y todo lo que significa las actividades extractivas, porque el conflicto social ha llegado a un tema muy alto, porque hay muchas demandas acumuladas, Queremos un Estado que garantice derechos. Si bien que vengan las inversiones, pero que se respete los estándares”.

Comentó que se sigue viviendo una ingobernabilidad, más la posición del partido Fuerza Popular como mayoría parlamentaria que ha venido obstruyendo, “más el adelanto de elecciones que a todos ha caído como un baldazo de agua, porque no se esperaba eso. Lo normal hubiera sido que se pongan de acuerdo para poder concluir su gobierno”.

Consideran que el gobierno ha demostrado bastante debilidad. El adelanto de elecciones sí perjudica bastante al país, “quieran o no quieran aceptar, todo se va concentrar en las elecciones. Los grupos de poder están viendo quién va ser el próximo gobernante para que puedan ellos tener seguridad e invertir, entre tantas cosas que pueda suceder”.

Mientras esto afecta a los pueblos más vulnerables como los indígenas y la Amazonía en general. “Por un lado merece cambiar todo esto próximo al Bicentenario y por otro perjudica al país”.

A todo se suma la conflictividad social ambiental. “Es la problemática más álgida en el país, que ha llevado que las actividades extractivas extraen los recursos de forma muy impune, sin respetar los estándares, y parte de eso están los pueblos afectados por la actividad petrolera”.

Remarcó que “Las conversaciones con las organizaciones están mal. Por eso una comisión estamos viajando este lunes a Lima a solicitar una audiencia al presidente de la República, al premier, al ministro de Economía, para ver el tema del Plan, porque ellos quieren distorsionar y hacer un Plan a medias”.

Fachín Ruiz concluyó que “Una vez más seguimos igual. Tenemos al río Corrientes paralizado casi 30 días, exigiendo salud y seguridad alimentaria familiar”. (Diana López M.)