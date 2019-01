Sostuvo el gerente del Centro de Salud de San Juan, Dr. Cristian Núñez

Por su parte, el gerente del Centro de Salud de San Juan de Miraflores, Dr. Cristian Núñez, sostuvo que no es responsabilidad de él que los residuos biocontaminantes hasta la fecha no sean recogidos. Indicó que en todo caso tendría que asumir la Dirección Regional de Salud de Loreto este problema.

A decir del médico, desde el año pasado ha cursado oficios a la gestión pasada de la DIRESA y también a la actual gestión, en este caso al Dr. Pinillos, para que retiren dichos residuos; sin embargo, dijo el gerente que no habrían pagado al proveedor del recojo de basura, en este caso a la empresa Brunner para que cumpla con el respectivo recojo.

Este fue el descargo del gerente del Centro de Salud de San Juan, al sentirse aludido, debido a que el Dr. Segundo Mercedes Pinillos, director regional de Salud de Loreto, responsabilizará a través de un medio de comunicación radial, al gerente de ser el responsable del hecho en mención.

“Lo que nos dijo la empresa Brunner, es que la DIRESA tiene una deuda pendiente que hasta la fecha no les han cancelado. Nosotros como Centro de Salud San Juan, hemos querido hacer efectivo esto, pero la empresa aduce que no quiere dar servicio a nadie, hasta que la misma dirección regional de salud asuma este cargo. Nosotros venimos enviando oficios y comunicando este problema desde la gestión anterior, vale decir desde el año pasado y también en este año. Tenemos los documentos aquí como prueba y los cargos que hemos enviado y también hemos conversado directamente con el Dr. Pinillos, donde nos dice que nosotros nos hagamos responsables de este tema. La verdad es que nosotros no podemos tener responsabilidad, porque nosotros no tenemos asignación para para poder ejecutar la eliminación de estos residuos, no nos asignan presupuesto”, sostuvo el gerente Dr. Cristian Núñez. (C. Ampuero)