El próximo lunes 18 a las 7 de la mañana habrá plantón de trabajadores en el hospital regional.

Declaró la secretaria del sindicato de trabajadores de dicho nosocomio, María Luz Rodríguez Soplín.

La dirigente manifestó que el tema ya se lo han hecho conocer al director Horacio Ramos, pero que hasta la fecha no ha tomado acciones correctivas respecto al abuso que vendría haciendo Fabiola Correa, directora administrativa de ese centro hospitalario.

Además, cuestionó el hecho que algunos dirigentes sindicales, hayan optado por aceptar cargos directivos en esta gestión. También dio a conocer que el CEN de FENUTSSA ya cuenca con nuevo secretario general, Arles García Cachique (de la base Tarapoto).

“Nosotros teníamos un acuerdo con el director que no se está cumpliendo. Se está metiendo a trabajar al hospital a personas con antecedentes penales. Uno que ahora está en el servicio de residuos sólidos incluso ha salido en los diarios por un hecho delictivo en que participó ¿qué es eso? Nunca antes ha ocurrido en este hospital.

Luego la directora administrativa Fabiola Correa Mosquera, ha colocado al esposo de su prima hermana en el cargo directivo de servicios generales y mantenimiento ¿o sea, todo queda en familia? Igual quedó una plaza de una cesante por enfermedad y se le ha entregado a la hermana de Katty Vargas, ex sindicalista. Las secretarias están a punto de pronunciarse por ese atropello.

Igual Kathy Vargas, quien ha renunciado al sindicato, está haciendo de las suyas en servicios generales. Cuando uno es dirigente, lo es hasta la muerte no solo cuando no tiene un cargo, sino también cuando lo tiene. Parece que solo entran ahí por apetitos personales. Alfonso Li, renuncia para ir a recursos humanos, son personal traidor a la clase trabajadora.

Todo ello pasa cuando existen tremendos problemas de falta de presupuesto para los trabajadores, incluso los CAS desde el año pasado que están a punto de pasar a Locadores perdiendo sus beneficios que han ganado por años. Están metiendo a nuevo personal sin tener el presupuesto necesario. Por todo ello, el lunes 18 habrá plantón y asamblea desde las 7 de la mañana en el hospital”, denunció María Luz.