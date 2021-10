Que prestó servicio de seguridad en la base pluspetrol de Trompeteros y Petrotal de Bretaña



De acuerdo a la información recopilada, dichas empresas petroleras, en cumplimiento al convenio suscrito con la dirección de la Policía Nacional del Perú, cumple religiosamente en abonar cada mes los respectivos pagos, por la cantidad del personal policial desplazado, quienes en la condición de vacaciones son seleccionados para ir a cumplir esa misión pero sin embargo la Dirección de Economía (DIECO) de la PNP incumple en realizar el respectivo pago a los miembros PNP causando un descontento y malestar.

De acuerdo a la versión de familiares de varios efectivos PNP, quienes coinciden en sus afirmaciones, fueron a Pluspetrol y Petrotal haciendo uso sus vacaciones en el mes de Julio y hasta la fecha no les hacen efectivo sus pagos.

“Tenemos entendido que dichas empresas desembolsan los pagos al término de sus respectivis trabajos y es inexplicable como hasta ahora que ya pasaron 3 meses no los pagan y tenemos conocimiento que tampoco pagan a los efectivos que fueron en el mes de Diciembre de 2020, Enero y Junio del presente año”, contó el familiar de un agente policial.

Esperamos que el comando de la IV Macro Región Policial Loreto, ordene a quien corresponda, se efectúen las coordinaciones que el caso amerite, con la DIECO PNP a fin de que se pueda pagar a cada uno de los efectivos policiales que en sus días de vacaciones cumplieron con brindar el servicio de seguridad en las citadas bases petroleras.

(C. Ampuero)