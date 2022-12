Declaró el reconocido médico cirujano Dr. César Enrique García.

Y sus declaraciones, suenan como las de hace años. Porque en verdad, antes y después de la pandemia covid, ese hospital siempre está recibiendo una carga inmensa de usuarios. Pese a que su presupuesto no ha aumentado para mejorar la logística y el incremento de recursos humanos. ¿Qué expectativas tiene para el año 2023? Le preguntamos a Medina García.

“El momento que está viviendo el país limita un poco las expectativas que tenemos acerca de un cambio en cuanto al manejo del sector salud por parte de las nuevas autoridades. Debe haber cambio sustancial, pero cambios con tranquilidad en el país. No podemos continuar aislados de la realidad del Perú” respondió.

¿Urge mejor equipamiento para el hospital referencial?

-Por ejemplo, en el hospital no se han estado haciendo endoscopías. No tenemos equipos de alta gama en las diversas áreas, eso nos limita tremendamente. El hospital los necesita en todos los servicios.

Seguimos limitados también en cuanto al trabajo. La demanda que hay por parte de la población, supera la oferta que tiene el hospital regional. Este año no ha habido mayor apoyo de la dirección del hospital, hemos trabajado prácticamente en automático.

Esperamos que esa situación cambie y se mejore la atención a los usuarios. No ha sido de lo mejor por las limitaciones y la falta de equipamiento, de logística. Todo esto debe cambiar y tenemos la esperanza que cambie con las nuevas autoridades.

Se habla que ingresa a la dirección el Dr. Pinche ¿Lo

conoce?

-El gobernador electo lo ha anunciado, pero aún no hemos visto la Resolución que lo instala en la dirección. Es un colega profesional que conoce la problemática del hospital. Le deseamos la mejor de las suertes para que pueda sacar adelante a nuestro hospital.