Expresó de manera firme el presidente de la Corte Superior de Justicia de Loreto Dr. Carlos Del Piélago Cárdenas.



En respuesta al comunicado propalado por el Colegio de Abogados de Loreto, el mismo que puntualiza que las palabras del presidente de la CSJL han ofendido a muchos hombres de leyes. Pero tampoco dice el nombre de los que se han sentido ofendidos. No se puede generalizar, porque como en toda profesión, unos hacen lo que ha dicho el presidente de la CSJL y otros no.

El último fin de semana se le pudo entrevistar, para conocer su opinión sobre el comunicado y algunas publicaciones en torno a su actuar durante los casi dos años de su gestión. Gente que no cuida sus bosques, su agua, la vida de los amazónicos, parecen haberse unido a la comparsa de los abogados “ofendidos”, en el objetivo de querer disminuir la opinión, el ímpetu y libertad con la que se expresa el actual presidente de la corte de justicia.

“Hay una falsa generalización. Nosotros no hemos atacado a los dignos abogados que diariamente hacen su esfuerzo para hacer de la justicia una realidad. Pero no todos los abogados son santos. Nosotros nos hemos referido precisamente a aquellos que están vinculados con el poder que ejercen mafiosamente su fuerza y los conocemos ampliamente.

¿Eso es ofender al Colegio? No. Para mi es incomprensible la posición de la señora decana y en su oportunidad le daremos una respuesta como corresponde, alturada. Porque la corte superior de Loreto siempre está abierta a recibir a todos aquellos que quieren trabajar por la justicia. Pero lo que también es cierto, es que la corte está empeñada desde un inicio a corregir todos aquellos actos que han ocasionado su desprestigio y la mala imagen que la población ha venido teniendo por años.

Eso significa resolver con sujeción a ley los casos donde hay gente muy poderosa involucrada y que la población dice: “¿cuándo pues señores magistrados esa gente?”. Es eso y seguiremos en ello” declaró Del Piélago Cárdenas.

¿Hay algunos abogados de casos emblemáticos?

-Ser abogado de un caso emblemático, no significa ser arreglador. Porque hay mucha gente que conozco que tiene mucho fuste y que busca obtener los resultados de acuerdo a Derecho.

Pero también hay otra gente que pretende lograr las cosas y que permanentemente aparece diciendo que los secretarios o jueces piden cantidad de dinero para que el resultado se dé en un sentido u otro y eso lo venimos padeciendo año tras año y la gente cree que pagando se hacen las cosas. Y ahí tenemos casos evidentes de abogados que tienen esa condición.

¿Debemos combatir todo eso? Sí. Nadie puede estar de acuerdo con un mal profesional. Pero no se puede hablar altisonante mente como viene ocurriendo con este comunicado, que lamentamos porque no se ajusta a la verdad de lo que hemos manifestado en las entrevistas televisivas o radiales que hemos tenido.