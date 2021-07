“La constitución de 1993 dio cabida al neoliberalismo en el Perú”

Willer Sajami, economista:



El economista de izquierda Willer Sajami, afirmó que la actual constitución, vigente desde 1993, no generó un desarrolló equitativo en el Perú sino que aumentó la desigualdad social, por lo que debe ser reformada totalmente por el gobierno del presidente Pedro Castillo.

Para el economista Sajami, la carta magna creada durante el gobierno del ex presidente Alberto Fujimori ha derivado en un modelo económico neoliberal, es decir, de extrema derecha. “La constitución fue establecida en un marco de una dictadura y dio cabida al neoliberalismo en el Perú, y el modelo económico determina hasta lo que uno come”.

Explicó que esto significa que la riqueza del territorio patrio está destinada a beneficiar solo a una pequeña fracción del sector empresarial. Lo cual ocasiona un gran nivel de desigualdad e impunidad en ciertos grupos de poder, que no puede ser modificado simplemente con una reforma parcial.

“Algunos pueden decir que con un solo un cambio se va mejorar la situación, pero en la constitución está determinada esta estructura económica donde se determina quiénes son los propietarios de los medios de producción, y qué nivel de justicia e impunidad hay en el Perú”. Declaró.