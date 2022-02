Expresó el gerente de la subregión Requena Ing. Quinto Vásquez.



En respuesta a las declaraciones del director de la red de salud de Datem del Marañón Emerson García, quien recibió un chat dos días antes de venir a exponer a Iquitos frente al consejo regional sobre una denuncia hecha por dos químicos.

Según consulta a Osiptel, el chat salía de un número cuyo teléfono está a nombre del gerente de la subregión Requena Ing. Quinto Vásquez, quien ayer se defendió.

¿Ingeniero Vásquez, usted ha chateado con el director de salud de Datem del Marañón?

-No, en ningún momento. Es un teléfono que está a mi nombre, pero yo no lo uso, lo usa la consejera Reátegui. Enviaron un chat y ella no tenía batería, entonces agarra el teléfono y me dice préstame. Pensando que era algo simple, le dije úsalo, eso pasó en un momento. Pero del chat yo no sé nada.

El director dijo que ese chat era como un amedrentamiento hacia su persona, como una interferencia a las funciones de la consejera ¿usted qué dice?

-No para nada. Yo ni lo conozco, no sé quién es. Yo no puedo llamar o escribir a alguien a amedrentar, a faltarle así de esa manera a una persona. Primero que no lo conozco, no sé quién es, nunca lo he visto, entonces cómo yo podría actuar así, si no lo conozco.

Lo que sé es que la consejera entró a un chat que tiene ahí y ella responde. Respondió lo que se lee, pero de ahí en más nada. Nunca lo he llamado, ni he faltado el respeto a nadie. La gente a veces comenta sin conocerlo a uno.

¿Las respuestas eran de la consejera, no de usted?

-Exacto. En un momento entra el mensaje, lo respondió. Nunca me llamaron a ese número o yo he escrito. Yo presté el teléfono para que contesten algo. Ni siquiera estaba enterado de eso.

El teléfono está a su nombre…

-A mi nombre hay un montón de números que he dado de baja. Pero ese teléfono está a mi nombre yo lo uso, pero en un momento me prestó Janet para contestar un mensaje y nada más. Jamás, al señor no lo conozco, no sé quién es.