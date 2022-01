Para el proceso de captación al servicio militar voluntario AF-2022



La compañía de comunicaciones de servicios Nº115 desde su creación ha sido la más nombrada y caracterizada para ejercer hombres con decisión, valor y moral para su etapa como personal de tropa de servicio militar voluntario.

En la ciudad de Iquitos, con fecha 14 de enero del 2022, en la CIA COM SERV N° 115 – FMSAVG se apertura el proceso de captación al servicio militar voluntario AF-2022.

Los jóvenes que quieran servir a su patria en el glorioso Ejército Peruano serán beneficiados con un descuento del 50% al ingresar a una institución de las fuerzas armadas y Policía Nacional del Perú.

Tendrán alimentación diaria, es decir, desayuno, almuerzo y cena. Asimismo podrán acceder al seguro integral de salud, a BECA 18, Capacitación Técnica Productiva.

Además podrán postular a las grandes instituciones de las fuerzas armadas y Policía Nacional.

Los únicos requisitos que deben tener es documento Nacional de identidad, Estar apto física y psicológicamente, no registrar Antecedentes Policiales y ser mayor de 18 años de edad.

La CIA COM SERV Nº115 tiene las herramientas suficientes para ejercer hombres con moral y el amor a su patria, cuenta con personal de oficiales, técnicos, suboficiales y PTSMV, capacitados para formar hombres decididos a un solo objetivo, aptos para instruir en la especialidad de comunicaciones, en donde aprenderán como operar y manejar equipos de radio militar entre otros sistemas relacionados a la especialidad.

Los jóvenes interesados pueden contactarse el celular o WhatsApp 930268751 de la Cap. EP. Sorynthia Vela Arévalo o al celular 990097022 con el SO3T/MCE. Juan Sarmiento Berlanga.

(C. Ampuero)