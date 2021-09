Declaró el jefe de ese departamento Dr. César Enrique Medina García.



“La capacidad del servicio ya no da para más, estamos al tope” dice el médico que observa desde hace años las deficiencias y carencias que presenta el hospital regional, el mismo que –dicen- está en camino de convertirse en un mega-hospital.

Un mega-hospital sin recursos humanos. Cada día se visibiliza más la clamorosa falta de especialistas en Iquitos. No hay una política de formación de recursos humanos y cuando éstos son formados, al final se los terminan llevando a otros establecimientos de salud del país o el extranjero. Porque el mismo nosocomio no les ofrece una posibilidad atractiva.

“Estamos copados e incluso se vienen dando discusiones con las familias quienes exigen que ingresen a su paciente, pero no hay capacidad donde colocarlos.

Se ingresa igual a personas que llegan de periferia, pero somos claros al decirles que la cirugía depende de la disponibilidad del centro quirúrgico. Hay déficit de especialistas, falta de anestesiólogos.

Contamos con 5 anestesiólogos, pero realmente es poco, deben haber más. Están llegando pacientes para intervenciones casi todos los días. La capacidad del servicio ha sobrepasado y aún no se están abriendo los consultorios externos de cirugía y traumatología.

Se han abierto oftalmología y otorrinolaringología. En octubre abrirán neurocirugía y cirugía pediátrica. En noviembre cirugía y ahí tendremos grandes problemas porque llegarán muchísimos pacientes a operarse, no a sacar citas sino a solicitar intervenciones quirúrgicas.