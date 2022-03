Sostuvo Miller Marciano, compositor de dicho tema musical que está de moda en Loreto y otras ciudades amazónicas del Perú



El tema musical “Fidelina”, se ha vuelto viral en las redes sociales. Y no hay lugar en donde no se baile. Muchos se hicieron de la autoría de este pegajoso tema. Incluso llegaron a señalar que dicha canción era de autoría de un joven Awajun de la selva peruana.

Sin embargo, el diario “La Región”, logró conversar con el compositor del famoso tema que hoy es bailado por grandes y chicos. Nos referimos al colombiano Miller Marciano Coello, miembro de la comunidad nativa de Arara, de la etnia Ticuna de Colombia.

A través de una llamada telefónica, Miller nos contó que él es el compositor de dicho tema, el vocalista que interpreta la canción es su sobrino Oliver Marciano Ventos, “inicialmente yo hice la letra en lengua ticuna (colombiana), somos de la comunidad nativa de Arara. Oliver Marciano lo arregló, puso las notas y lo cantó. Hace 7 años atrás grabamos la canción, empezamos a cantar en las comunidades, los centros poblados. Hace un año atrás hicimos el video y lo subimos a YouTube. Fue ahí que a través de las redes, la canción empezó a sonar en el trapecio de la frontera. En tabatinga, Leticia y Santa Rosa,”Fidelina”, sonaba más o menos hace cinco años. Ahora le escuchan en Bogotá, Villavicencio, Cauca, en donde es un boom”, dijo Marciano.

El compositor indígena colombiano, dijo que el éxito ahora está sonando en Loreto Perú. Mientras conversábamos con Miller, resaltaba que el éxito de “Fidelina”, es netamente de la etnia ticuna de Colombia, “aquí en la frontera como indígenas, nosotros no contamos con fronteras, no hay frontera en la música y la cantamos para todos. Sin embargo, es importante señalar que hay otros grupos en Perú que están tomando la autoría de “Fidelina” como si fuera de ellos. No nos han pedido permiso, nosotros vamos a tomar acciones legales contra ellos. Pero también hubo tres grupos peruanos que nos llamaron vía WhatsApp y nos pidieron el permiso para que toquen, Así que les dimos sin ningún problema. Pero los que no han solicitado absolutamente nada, ellos tendrán que pagar las regalías”, precisó.

Con respecto al registro del tema “Fidelina”, Miller Marciano sostuvo que en Bogotá están realizando los trámites ante el Ministerio de cultura de Colombia, para inscribir dicho tema musical como suyo, como de su autoría.

Finalmente dijo que, a pesar de toda esta situación está contento de que este tema sea un ‘boom” en la selva amazónica peruana. Incluso manifestó que ya tienen agendado su salida de Colombia para venir a Perú, pero no llegaran a Iquitos. Miller Marciano precisó que un empresario de la ciudad de Pucallpa les contrató para que se presenten en esta ciudad y den un espectáculo con el conocido tema y otros de su autoría.

“Nosotros estamos esperando que algún empresario o una municipalidad nos haga la invitación para llegar a Iquitos. Ya sea en una fiesta grande de Iquitos, de pronto una fiesta patronal, una fiesta comunal; estamos prestos para ir con todo el grupo y conocer también de esta manera esta parte del Perú”, finalizó.

Miller Marciano no pierde la esperanza de conocer la “isla bonita”, dijo estar dispuesto no solo traer a “Fidelina”, sino también a “Tu mentira” y otros éxitos más. (C. Ampuero)